HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Alexander Arnold: "Her zaman kendime Liverpool'da forma giyeceğimi söyledim"

Liverpool'un başarılı sağ beki Alexander Arnold, başarının sırrının çok futbol oynamaktan geçtiğini belirterek, "Hiçbir zaman yapamayacağımı düşünmedim. Tam tersine her zaman kendime Liverpool'da forma giyeceğimi söyledim" dedi.

Alexander Arnold:
09.07.2020 14:56 | Son Güncelleme: 09.07.2020 15:00

Liverpool'un başarılı sağ beki Alexander Arnold, başarının sırrının çok futbol oynamaktan geçtiğini belirterek, "Hiçbir zaman yapamayacağımı düşünmedim. Tam tersine her zaman kendime Liverpool'da forma giyeceğimi söyledim" dedi.

Liverpool 30 sene sonra çok beklediği Premier Lig şampiyonluğunu tarihi bir rekor ile kazanmayı başardı. Premier Lig tarihinin en erken şampiyonluğunu ilan eden Liverpool'da sezona geçen sene olduğu gibi bu sene de damga vuranlardan biri Red Bull sporcusu Trent Alexander Arnold oldu. Dünyanın en iyi sağ beklerinden biri olarak gösterilen Liverpool doğumlu futbolcu, çocukluk hayallerine de bu şampiyonlukla kavuşmuş oldu. Arnold, 6 yaşında başlayan Liverpool macerası, zorlukları ve başarıya giden yolu anlattı.

"Her zaman kendime Liverpool'da forma giyeceğimi söyledim"

Gösterdiği performansla göz dolduran 21 yaşındaki Arnold, futbolcu olmaya karar verdiği ilk andan kariyerinde yaşadığı zorluklara, Liverpool'daki ilk maçında kupalara uzanan yolculuğu anlattı. 7 yaşında ilk defa Anfield Road'a maç, izlemeye giden genç futbolcu, "2005 yılında Juventus'a karşı Şampiyonlar Ligi'nde oynuyorduk. Harika bir karşılaşmaydı. Stadyuma ilk attığım adımı hatırlıyorum. İşte o an Liverpool için oynamak istediğime emin olmuştum" dedi. 6 yaşında doğduğu şehrin takımı olan Liverpool'un altyapısına seçilen Arnold, "Hiçbir zaman yapamayacağımı düşünmedim. Tam tersine her zaman kendime Liverpool'da forma giyeceğimi söyledim" diye konuştu.

"Başarının sırrı çok futbol oynamaktan geçiyor"

Arnold, gösterdiği başarılı performansla ilgili, "Başarının sırrı çok futbol oynamaktan geçiyor. Ağabeyim ve kardeşimle 10 bin saate yakın futbol oynadık. Şimdi düşünüyorum da o kadar saat futbol oynamak pek sağlıklı bir karar değildi. Her türlü futbol oyununu, her havada, her şartta oynardık. Eğer hava yağmurluysa evin koridorunda çorapla oynadığımız zamanları hatırlıyorum. Futbol oynamak için her türlü şeyi kullanırdık. Üçümüz arasındaki rekabet ürkütücü olurdu. Gözyaşları, kavgalar ve kazanmak için hayal edebileceğiniz her şey vardı. Hepimiz futbolu çok seviyorduk. Benim hayallerime kavuşmam için kardeşlerim kendi hayallerinden vazgeçtiler. Ağabeyim kendi okulun futbol maçlarının yerine benim antrenmanlarıma gelip benim yanımda durmasının onun için ne kadar zor olabileceğini şu an bile açıklayamıyorum. Aynı şekilde kardeşim de bu tarz fedakarlıklar yaptı. Onların hakkını hiçbir zaman ödeyemem" şeklinde konuştu.

Liverpool'un kendisini tamamen şans eseri keşfettiğini belirten Red Bull sporcusu Trend Alexander Arnold, "Liverpool yarı yıl tatilinde benim yaş grubum için bir kamp düzenleyecekti ve benim okulum 6-7 davet almıştı. Öğretmenimin kimler gitmek ister diye sorduğunda sınıftaki herkes el kaldırmıştı. Bu yüzden isimler kağıda yazılıp bir şapkaya atıldı ve kura çekildi. Şanslıyım ki benim isimim o kuradan çıkanlardan birisi oldu" ifadelerini kullandı.

"İlk 11'de olmayı hiç beklemiyordum"

Ekim 2016'da ilk kez Tottenham'a karşı ilk 11'de sahaya çıkan Arnold, o günü şöyle anlattı:

"Kadro açıklandığında ismimi ilk 11'de gördüm. Biraz kafamın karıştığını hatırlıyorum çünkü ilk 11'de olmayı hiç beklemiyordum. Maçın başı oldukça gergindi. Çünkü daha önce hiç 50-55 bin kişinin önünde oynamamıştım. Fakat o gün hayatımın en güzel günlerinden biriydi."

"Kanıtlanacak çok şey olduğunu hissettim"

Kariyerindeki gelişmelerden bahseden başarılı oyuncu, "Antrenörüm 2017-2018 sezonunun başında defansif olarak bana çok güveniyor gibi hissetmedim. İlk 11'in değişmezlerinden biri değildim. Joe Gomez'le değişmeli oynuyorduk. Büyük ve zorlu maçlarda teknik direktörün tercihi Joe oluyordu. Bu yüzden üzerinde çalışacak çok şey olduğunu, kanıtlanacak çok şey olduğunu hissettim" açıklamasını yaptı.

"Ben bir Liverpool oyuncusuyum"

İki sezon üst üste Şampiyonlar Ligi'nde final oynayan en genç oyuncu unvanının sahibi olan Arnold, "Hayallerim gerçek oldu. Sadece maçla alakalı değil tüm deneyim olağanüstüydü. İlk maçım en gururlu olduğum andı çünkü her zaman Şampiyonlar Ligi'ni kazanmayı ve kupa kazanmayı hayal etsem de, her şeyden önce, ilk çıkışını yapmalısın ve o oyunu oynadığımda bir şey biliyordum. Ben bir Liverpool oyuncusuyum. Kimse bunu benden alamaz" dedi.

Kendisini çok iyi tanıdığını belirten Trent Alexander Arnold, "İnsanlar benim biraz kendimi beğenmiş olduğumu düşünebilir, ama kendimi tanıyorum ve ulaşmak istediğim her seviyeye ulaşabileceğimi biliyorum. Tabii ki yeterince çalıştığım sürece. Gerçekten gelişmenin bir sınırı olduğunu düşünmüyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

İran'da koronavirüs salgınında en yüksek günlük ölüm sayısı yaşandı Dünya
İran'da koronavirüs salgınında en yüksek günlük ölüm sayısı yaşandı
Psikolojik bunalıma giren uzman çavuş, beylik tabancasıyla kendini öldürdü 3. Sayfa
Psikolojik bunalıma giren uzman çavuş, beylik tabancasıyla kendini öldürdü
Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira Ekonomi
Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira
Nefes alamayan oğlunu ambulansa taşıyan babanın feryatları yürek yaktı 3. Sayfa
Nefes alamayan oğlunu ambulansa taşıyan babanın feryatları yürek yaktı
Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi Güncel
Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi
4 yaşındaki çocuğunu komşusuna bırakan annenin sır dolu intiharı 3. Sayfa
4 yaşındaki çocuğunu komşusuna bırakan annenin sır dolu intiharı
Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı'ndan sosyal medya açıklaması: Düzenleme için uzlaşıldı
Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı'ndan sosyal medya açıklaması: Düzenleme için uzlaşıldı
13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü
13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü
Fahriye Evcen, oğlu Karan'la yeni pozlarını paylaştı! Bir saatte rekoru beğeniye ulaştı
Fahriye Evcen, oğlu Karan'la yeni pozlarını paylaştı! Bir saatte rekoru beğeniye ulaştı
Otobüs şoförünün yolcuların gözü önünde darp edildiği anlar kamerada
Otobüs şoförünün yolcuların gözü önünde darp edildiği anlar kamerada
Son Dakika: Üreticilere yapılacak 651 milyon liralık destek ödemesi yarın akşam hesaplara yatırılacak
Son Dakika: Üreticilere yapılacak 651 milyon liralık destek ödemesi yarın akşam hesaplara yatırılacak
Ünlü iş insanının eşi, şiddet gördüğünü belirterek boşanma davası açtı
Ünlü iş insanının eşi, şiddet gördüğünü belirterek boşanma davası açtı
Son Dakika: Bakan Koca, 'Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?' sorusuna yanıt verdi
Son Dakika: Bakan Koca, "Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?" sorusuna yanıt verdi
Son dakika: Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki malzemeleri taşıyan kamyonda patlama: 3 şehit, 12 yaralı
Son dakika: Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki malzemeleri taşıyan kamyonda patlama: 3 şehit, 12 yaralı
Gaziantep'te koronavirüs vakalarındaki artış tehlikeli boyuta ulaştı
Gaziantep'te koronavirüs vakalarındaki artış tehlikeli boyuta ulaştı
İddia için 40 metrelik falezlerden denize atlayan Rus genç, hayatını kaybetti
İddia için 40 metrelik falezlerden denize atlayan Rus genç, hayatını kaybetti
ABD'de pitbull dehşeti: 17 aylık bebeği öldürdü
ABD'de pitbull dehşeti: 17 aylık bebeği öldürdü
Yolcu taşımacılığının efsane firması Varan, Türkiye yollarına geri döndü
Yolcu taşımacılığının efsane firması Varan, Türkiye yollarına geri döndü
Bahçeli, İYİ Parti'nin teklifine ilk kez 'kabul' oyu verdi
Bahçeli, İYİ Parti'nin teklifine ilk kez 'kabul' oyu verdi
Bodrum'da iki kişiyi öldüren zanlının ifadesi kan dondurdu: 'Yapma abi' diye bağırdı, kafasına nişan aldım
Bodrum'da iki kişiyi öldüren zanlının ifadesi kan dondurdu: "Yapma abi" diye bağırdı, kafasına nişan aldım
'Ölüm raporunda neden koronavirüs yazmıyor' diyen şahıs, başhekim yardımcısına saldırdı
"Ölüm raporunda neden koronavirüs yazmıyor" diyen şahıs, başhekim yardımcısına saldırdı
Maskesiz görüntülenen Hatice, açıklamasıyla pes dedirtti
Maskesiz görüntülenen Hatice, açıklamasıyla pes dedirtti
Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı
Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı
Dokunulmazlık oyununu kazanan Cemal Can, ilk eleme adayını belirledi
Dokunulmazlık oyununu kazanan Cemal Can, ilk eleme adayını belirledi
Beşiktaş'ta Mehmet Topal'ın transferi gündeme geldi
Beşiktaş'ta Mehmet Topal'ın transferi gündeme geldi
Hes Kablo Kayserispor'un yıldızı Pedro Henrique hacamat yaptırdı
Hes Kablo Kayserispor'un yıldızı Pedro Henrique hacamat yaptırdı
Aksaray'da su yerine yanlışlıkla tiner içen çoçuk, hastanelik oldu
Aksaray'da su yerine yanlışlıkla tiner içen çoçuk, hastanelik oldu
Aydınlı genç, çenesinden 420 gram tümör alınınca hayata yeniden döndü
Aydınlı genç, çenesinden 420 gram tümör alınınca hayata yeniden döndü
İmamoğlu, İBB'ye yapılan son atama için CHP'den gelen tepkilere yanıt verdi
İmamoğlu, İBB'ye yapılan son atama için CHP'den gelen tepkilere yanıt verdi
Brezilyalı futbolcu Jailson, Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor
Brezilyalı futbolcu Jailson, Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haluk Koç Hulusi Akar Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli Erol Katırcıoğlu
Magazin Teoman Ali Sunal Sezen Aksu Demet Özdemir
Spor Falcao İrfan Buz Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Fernando Muslera
Daha Fazla İzmir Temmuz Türk Lirası Fahrettin Koca
Şu an buradasınız: Alexander Arnold: "Her zaman kendime Liverpool'da forma giyeceğimi söyledim" - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.7.2020 15:17:53. #1.15#
title