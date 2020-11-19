Alev Alev 4. bölüm fragmanı yayınlandı! Alev Alev son bölümünde neler oldu? Alev Alev izle!

Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz ve Zuhal Olcay gibi isimlerin rol aldığı Alev Alev 4. bölüm fragmanı yayınlandı! Alev Alev son bölümünde neler oldu? Alev Alev izle!

Ay Yapım imzalı, yönetmeliğini Ahmet Katıksız'ın yaptığı, Burcu Görgün Toptaş tarafından senaryosu kaleme alınan, Show TV'de yayımlanan Türk yapımı aksiyon ve dram türündeki televizyon dizisi. Fransız yapımı Le Bazar de la Charité dizisinden uyarlanan Alev Alev 4. bölüm fragmanı yayınlandı! Alev Alev son bölümünde neler oldu? Alev Alev izle!

ALEV ALEV SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kızı Güneş'le birlikte Çelebi'den kaçmayı başaran Cemre, Ozan'ın da desteği ile sonunda hayalini kurduğu hayatın kapılarını aralar. Çelebi onları kaybetmemek için tüm gücünü kullanmaktan çekinmeyecektir. İskender'i ihbar ettikten sonra bir nebze de olsa vicdan azabını yatıştıran Rüya, Ömer ile birbirlerini gerçekten tanımaya başlama fırsatı yakalayacaktır. Artık İskender'in en büyük düşmanı Ömer'dir. Umutları küle dönen Çiçek'in tek dayanağı Atlas iken küçük çocuğunun babası Bülent'in gelişi hem Tomris'in tüm planlarını alt üst edecektir hem de dengeleri değiştirecektir.

ALEV ALEV OYUNCULARI

Cemre: Demet Evgar

Çiçek: Hazar Ergüçlü

Rüya: Dilan Çiçek Deniz

Çelebi: Cem Bender

Ozan: Berkay Ateş

Ömer: Cihangir Ceyhan

İskender: Berker Güven

Ali: Toprakcan Adıgüzel

Bülent: Cem Sürgit

Korkut: Yiğit Sertdemir