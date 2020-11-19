Alev Alev 4. bölüm fragmanı yayınlandı! Alev Alev son bölümünde neler oldu? Alev Alev izle!
Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz ve Zuhal Olcay gibi isimlerin rol aldığı Alev Alev 4. bölüm fragmanı yayınlandı! Alev Alev son bölümünde neler oldu? Alev Alev izle!
Ay Yapım imzalı, yönetmeliğini Ahmet Katıksız'ın yaptığı, Burcu Görgün Toptaş tarafından senaryosu kaleme alınan, Show TV'de yayımlanan Türk yapımı aksiyon ve dram türündeki televizyon dizisi. Fransız yapımı Le Bazar de la Charité dizisinden uyarlanan Alev Alev 4. bölüm fragmanı yayınlandı! Alev Alev son bölümünde neler oldu? Alev Alev izle!
ALEV ALEV SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Kızı Güneş'le birlikte Çelebi'den kaçmayı başaran Cemre, Ozan'ın da desteği ile sonunda hayalini kurduğu hayatın kapılarını aralar. Çelebi onları kaybetmemek için tüm gücünü kullanmaktan çekinmeyecektir. İskender'i ihbar ettikten sonra bir nebze de olsa vicdan azabını yatıştıran Rüya, Ömer ile birbirlerini gerçekten tanımaya başlama fırsatı yakalayacaktır. Artık İskender'in en büyük düşmanı Ömer'dir. Umutları küle dönen Çiçek'in tek dayanağı Atlas iken küçük çocuğunun babası Bülent'in gelişi hem Tomris'in tüm planlarını alt üst edecektir hem de dengeleri değiştirecektir.
ALEV ALEV OYUNCULARI
Cemre: Demet Evgar
Çiçek: Hazar Ergüçlü
Rüya: Dilan Çiçek Deniz
Çelebi: Cem Bender
Ozan: Berkay Ateş
Ömer: Cihangir Ceyhan
İskender: Berker Güven
Ali: Toprakcan Adıgüzel
Bülent: Cem Sürgit
Korkut: Yiğit Sertdemir