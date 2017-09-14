Alaylar 1 Mahallesinde İçme Suyu Şebeke Hatları Yenileniyor

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, Seydişehir'de yürütülen ıslah çalışmaları kapsamında Alaylar 1 Mahallesinde bulunan içme suyu sağlayan ana hatları yeniliyor.

Alaylar 1 Mahallesinde başlatılan içme suyu yenileme çalışmalarını Belediye Başkanı Mehmet Tutal yerinde inceledi.

6360 Sayılı Büyükşehir Belediyeleri Kanunu'yla birlikte tüm yerleşim birimlerinde su ve kanalizasyon hizmeti veren Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, Alaylar 1 Mahallesinde daha önce yapılmış, yıllardır kullanıldığı için ekonomik ömrünü tamamlamış ve sıksık arızaya meydan veren boruları yenileyerek sızan su kaybı da önlemeyi hedefliyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Mehmet Tutal;" Yıllar önce şebekesi döşenmiş su hatlarının geçtiği borular zamanla, aşınmış ve deformasyona uğramış. Bu durumda insan sağlığını olumsuz etkilediği gibi hat üzerinde sık sık arızalara da neden oluyor. Bu yüzden işletim ömrü dolan boruları, yüksek yoğunluklu borularla değiştiriyoruz. Uzun ömürlü, sağlıklı ve yüksek basınca dayanıklı olması dolayısıyla da daha çok polietilen boruları tercih ediyoruz" dedi.

Başkan Tutal;" Seydişehir Alaylar 1 Mahallesinde gerçekleştirdiğimiz anahat su şebeke ıslahı çalışmalarında KOSKİ Genel Müdürlüğümüz, 90'lık, 120'lik ve 200'lük çaplarda yaklaşık 5 Bin metre uzunluğunda 100 yıl ömürlü, yüksek basınca dayanıklı, sağlıklı polietilen borular kullanılıyor. Ben çalışmalarından dolayı Konya Büyükşehir Belediyemize ve Seydişehir KOSKİ ekiplerimize teşekkür ediyorum.