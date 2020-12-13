Alaplı'da yaralı karaca jandarma ekiplerince kurtarıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Alaplı'da yaralı karaca jandarma ekiplerince kurtarıldı

13.12.2020 10:38 | Son Güncelleme: 13.12.2020 10:42
Alaplı'da yaralı karaca jandarma ekiplerince kurtarıldı

Zonguldak Alaplı'da vatandaşların Orman arazisinde yaralı bulduğu karaca yavrusu, jandarma ekiplerince tedavi ettirildi.

Zonguldak Alaplı'da vatandaşların Orman arazisinde yaralı bulduğu karaca yavrusu, jandarma ekiplerince tedavi ettirildi.

Alaplı ilçesine bağlı Kabalar Köyü mevkiinde yaralı karaca yavrusu, vatandaşlar tarafından ihbar edildi. İhbar üzerine köye gelen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaralı karacayı karakola götürdü. Burada ilçedeki ilk müdahalesi yapılan ve beslenen karacanın tekrar doğaya salınmak üzere Zonguldak Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildiği öğrenildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Yaralı köpeğe jandarma ekipleri sahip çıktı
Yaralı köpeğe jandarma ekipleri sahip çıktı
Alaplı'da şüpheli ölüm: Yaşlı adam evinde ölü bulundu
Alaplı'da şüpheli ölüm: Yaşlı adam evinde ölü bulundu
Son dakika haber | Akrabasının 80 bin liralık altınını çalan şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı
Son dakika haber | Akrabasının 80 bin liralık altınını çalan şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Donald Trump Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Ezgi Mola Gülben Ergen Acun Ilıcalı Sermiyan Midyat
Spor Neymar Falcao Erol Bulut Abdullah Avcı Enner Valencia
Tüm Haberler Türk Tbmm Bakan Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Alaplı'da yaralı karaca jandarma ekiplerince kurtarıldı - Zonguldak
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.12.2020 10:44:46. #1.15#
title