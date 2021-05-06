Alaplı'da "tam kapanma" denetimleri sürüyor

Alaplı ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurt genelinde uygulanan "tam kapanma"ya ilişkin ilçe merkezi ve uygulama noktalarındaki denetimler sürüyor.

Alaplı ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurt genelinde uygulanan "tam kapanma"ya ilişkin ilçe merkezi ve uygulama noktalarındaki denetimler sürüyor.

Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz, gazetecilere, polis ve jandarma ekiplerinin sorumluluk alanlarında ve ilçe giriş ve çıkışlarında oluşturulan uygulama noktalarında, denetlemelerin titizlikle sürdürüldüğünü söyledi.

Şu ana kadar vatandaşların kurallara uyum gösterdiklerini belirten Yılmaz, "Tüm vatandaşlarımıza yarınki güzel günlerimizi düşünerek, kısıtlama ve pandemi kurallarına taviz vermeden uymaları çağrımızı bir kez daha yinelemek istiyorum. Bu salgından hep birlikte mücadele ederek kurtulacağız." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tuncay Tokay