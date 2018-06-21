Alaçam Myo Yetkilileri Lojistik Merkezinde

Sektördeki işletmeler ile iş birliklerini arttırmayı hedefleyen Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Alaçam Meslek Yüksekokulu (MYO) yönetimi, Samsun Lojistik Merkezi Genel Müdürü Temel Uzlu'nun daveti üzerine merkezi ziyaret etti.

Alaçam MYO Müdürü Prof. Dr. Kürşat Demiryürek ve kendisine eşlik eden öğretim görevlileri, Genel Müdür Temel Uzlu'nun rehberliğinde, merkezde yerinde incelemeler yaparken ziyaretin ana gündemini ise OMÜ ile Samsun Lojistik Merkezi arasındaki muhtemel iş birlikleri oluşturdu.

"Üniversitemizin iş birliğiyle uluslararası kongre düzenlemeyi planlıyoruz"

Genel Müdür Uzlu, Samsun ekonomisine büyük katkı sağlayacak merkez hakkında konuklarına detaylı bilgi vererek, "Yeni eğitim-öğretim döneminde uluslararası bir kongre düzenlemek ve bu kongrede de üniversitemizle iş birliği yapmak istiyoruz. Hem öğrencilerin Lojistik Merkezini keşfetmeleri hem de bizlerin MYO'yu ziyaretiyle bilgi ve fikir akışının sağlanması; sanayi-üniversite iş birliği açısından önemli fırsatlar sunacaktır" dedi.

"Farklı iş birliği modelleri ve ileriye yönelik hedefler ele alındı"

Ziyarette Alaçam MYO Müdürü Prof. Dr. Demiryürek ise yürütücülüğünü yaptığı TÜBİTAK ve DOKAP Girişimcilik projelerini tanıttı. Prof. Dr. Demiryürek ziyarete ilişkin "Samsun Lojistik Merkezi ile MYO arasında ileriye yönelik eğitim, tanıtım, araştırma, staj ve konferans faaliyetlerine ilişkin iş birliği modelleri ve olanaklarını ele aldık. İş geliştirme ve iş dünyasına dönük program ve projelerimizle sahip olduğumuz potansiyel ve kabiliyetlerimizi üst düzeye çıkarmak temel hedefimiz ve bu saha ziyaretimizle de gayet modern ve donanımlı bir merkez ile karşılaştık. Samsun Lojistik Merkezi, kentin coğrafi avantajını da kullanarak bölge ve ülkemiz için önemli başarılara imza atacaktır" sözlerine yer verdi.

Ardından Alaçam MYO Lojistik, Deniz ve Liman İşletmeciliği, Posta Hizmetleri ve Çağrı Merkezi Hizmetleri programları öğretim görevlileri, uzmanlık alanları ve dersler hakkında yetkililere kapsamlı bilgiler aktarırken, MYO'nun bu bölümleriyle iş ve güç birliğine her zaman hazır olduğunu dile getirdiler. - SAMSUN