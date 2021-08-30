AKUT Manisa Fotoğraf Sergisi Ziyaret Edildi
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AKUT Manisa Fotoğraf Sergisi Ziyaret Edildi

AKUT Manisa Fotoğraf Sergisi Ziyaret Edildi
Habermetre - Haberler | Toplum

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'uncu yıldönümü kutlama programlarının ardından Manisa protokolü, AKUT Manisa Operasyon Merkezi tarafından açılan fotoğraf sergisini ziyaret etti.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'uncu yıldönümü kutlama programlarının ardından Manisa protokolü, AKUT Manisa Operasyon Merkezi tarafından açılan fotoğraf sergisini ziyaret etti. Fotoğraf sergisinin vatandaşları deprem ve diğer doğal afetlere karşı bilinçlendirmek amacıyla açıldığı belirtildi.

MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Manisa Büyükşehir Belediyesi üst yönetimi ile birlikte 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda 30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle açılan fotoğraf sergisinin ardından, AKUT Manisa Operasyon Merkezi'nin açtığı fotoğraf sergisini de ziyaret etti. AKUT Manisa ekibi, vatandaşları deprem ve diğer doğal afetlere karşı bilinçlendirmek amacıyla fotoğraf sergisini açtıklarını belirtirken, vatandaşların bağışları ile alınan ekipmanlar da alanda tanıtıldı.

Başkan Ergün'e Teşekkür

AKUT Manisa Operasyon Merkezi yetkilileri, kendilerine yapılan yer tahsisi ve diğer desteklerden ötürü Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür ettiler. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'de, Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman AKUT'un yanında olduklarını belirtti.

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Kaynak: Habermetre

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