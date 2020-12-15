Aksigorta, Opel'i de portföyüne kattı
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Aksigorta, Opel'i de portföyüne kattı

15.12.2020 11:57 | Son Güncelleme: 15.12.2020 12:00
Aksigorta, Opel'i de portföyüne kattı

Sabancı Holding iştiraki Aksigorta, Peugeot ve Citroen ile olan marka kasko ürünlerini yeniledi.

Sabancı Holding iştiraki Aksigorta, Peugeot ve Citroen ile olan marka kasko ürünlerini yeniledi.

Portföyüne Opel markasını da dahil eden Aksigorta, Groupe PSA bünyesinde yer alan Peugeot, Citroën ve Opel markaları için için tek tip bir marka kasko geliştirmiş oldu.

Aksigorta'dan yapılan açıklamaya göre, yeni dünyanın gereklilikleriyle, müşteri ihtiyaçlarını bir araya getiren Aksigorta, portföyünde bulunan Peugeot ve Citroen markalarına Opel'i de dahil etti.

Groupe PSA'ya ait Opel markasının da eklenmesiyle Peugeot, Citroën ve Opel'e özel olarak tek tip kasko içeriği oluşturan Aksigorta, mevcut kasko içeriklerinde de iyileştirmeler yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aksigorta Genel Müdür Yardımcısı Tolga Tezbaşaran, Opel markasının portföye eklenmesiyle Peugeot, Citroen ve Opel markalarını kapsayan özel bir kasko teminat ve hizmet içeriği geliştirdiklerini belirtti.

Tezbaşaran, "Mevcut durumda portföyümüzde bulunan Peugeot ve Citroën markalarına Opel'i de dahil ederek, Groupe PSA'ya ait üç markaya birden hizmet vermeye başladık. Aksigorta olarak, müşterilerimizin ihtiyaçlarına odaklanarak geliştirdiğimiz ürün ve hizmetlerle onların yanında olmaya devam ediyoruz. Bu yaklaşımla, Groupe PSA müşterilerinin ihtiyaçlarını göz önünde göz önünde bulundurarak, mevcut kasko hizmet içeriğimizi genişlettik." ifadelerini kullandı.

PSA Finans Genel Müdürü Uğur Balçık da şunları kaydetti:

"Groupe PSA'nın çok markalı yapısına uygun bir şekilde marka kasko iş ortaklarımızdan Aksigorta ile çerçevesini tekrar çizdiğimiz anlaşmamız sayesinde markalarımızın satış ve servis tarafında alınacak aksiyonları çok daha hızlı ve etkin bir şekilde yönetilebilecek. Amacımız her marka için farklı teminat yapılarını ortak bir hale getirerek tek tip bir ürün yaratmak ve markalarımızın müşterilerinin aynı avantajlara sahip olmasını sağlamak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız

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