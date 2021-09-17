Aksigorta'nın İş Yeri Paket Sigortası yenilendi - Haberler
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Aksigorta'nın İş Yeri Paket Sigortası yenilendi

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Güncel
Aksigorta'nın İş Yeri Paket Sigortası yenilendi

Yeni nesil sigortacılık anlayışıyla ürün ve hizmetlerini geliştirmeye devam eden Aksigorta'nın İş Yeri Paket Sigortası yenilendi.

Yeni nesil sigortacılık anlayışıyla ürün ve hizmetlerini geliştirmeye devam eden Aksigorta'nın İş Yeri Paket Sigortası yenilendi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Sabancı Holding iştiraki Aksigorta, İş Yeri Paket Sigortası'nı güncelledi.

Aksigorta'nın yangın paketi özelinde getirdiği yeniliklerde, yangın Kar kaybı, seyyar ECS ve makine kırılmasına bağlı kar kaybı teminatlarının yanı sıra yangın ve deprem gibi kira kaybı teminatları eklendi. Poliçenin toplam teminat bedeli ise 5 milyon TL'den 15 milyon TL'ye yükseltildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aksigorta Genel Müdür Yardımcısı Tolga Tezbaşaran, yeni ürün ve hizmetlerle müşterilerinin yanında olurken, yapılan güncellemelerin acente kanalının da oldukça faydasına olduğunu belirterek, "İş yeri paket sigortasında yaptığımız yangın paketi güncellemesiyle, müşterilerimizin yararına olacak pek çok ek hizmet sunuyoruz. Böylelikle en büyük dağıtım kanalımız olan acentelerimiz de müşteri ihtiyaç ve beklentilerine çok daha kapsamlı bir şekilde yanıt verebilecekler." ifadelerini kullandı.

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AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Son Dakika Haberleri
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