Akşehir'de Sultan 2. Abdülhamid Han anıldı
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Akşehir'de Sultan 2. Abdülhamid Han anıldı

11.02.2021 17:03 | Son Güncelleme: 11.02.2021 17:06
Akşehir'de Sultan 2. Abdülhamid Han anıldı

Akşehir Belediyesi, Sultan 2. Abdülhamid Han'ın vefatının 103. yıl dönümünde bir anma programı düzenledi.

Akşehir Belediyesi, Sultan 2. Abdülhamid Han'ın vefatının 103. yıl dönümünde bir anma programı düzenledi.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen törende, Akşehir Belediyesi Mehteran Takımı, mehter gösterisi sundu.

Mehter gösterisi Youtube üzerinden de canlı olarak yayınlandı. Yapılan canlı yayına da vatandaşlar oldukça yoğun ilgi gösterdi.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, "Sultan 2. Abdülhamid Han bayındırlık, kültürel, eğitim, ulaşım ve iletişim alanındaki çalışmaları ile sadece İstanbul'u ve Anadolu coğrafyasını değil tüm imparatorluk coğrafyasını kuşatan bir etki alanına sahiptir. Ayrıca Sultanımız siyaset vizyonu, ülke vizyonu, uluslararası ilişkiler vizyonuyla yaşadığı dönemde dünyanın en önemli aktörlerinden birisi olmuştur. Nasreddin Hoca Türbesi için de Konya Valisi Faik Bey'e fermanıyla talimat vererek ödenek göndermiş ve restorasyonunun yapılmasını sağlamıştır." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Uygun

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