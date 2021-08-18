Erzurum Narman Şehitler Barajı'nın tamamlanmasıyla ekonomiye 28 milyon liralık katkı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Erzurum Narman Şehitler Barajı'nın tamamlanmasıyla ekonomiye 28 milyon liralık katkı

Erzurum Narman Şehitler Barajı'nın tamamlanmasıyla ekonomiye 28 milyon liralık katkı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) tarafından, yoksulluğun azaltılmasının yanı sıra bölge çiftçisinin yaşam standardını yükseltmesi ile göçün önüne geçilmesi amacıyla projelendirilen Erzurum Narman Şehitler Barajı'nın tamamlandığında ülke ekonomisine 28...

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) tarafından, yoksulluğun azaltılmasının yanı sıra bölge çiftçisinin yaşam standardını yükseltmesi ile göçün önüne geçilmesi amacıyla projelendirilen Erzurum Narman Şehitler Barajı'nın tamamlandığında ülke ekonomisine 28 milyon lira katkı sağlanması hedefleniyor.

DSİ Genel Müdürlüğü tarafından, kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılmasının yanı sıra bölge çiftçisinin yaşam standardını yükseltmesi sonucunda göçün önlenmesi amacıyla projelendirilen Erzurum Narman Şehitler Barajı'nın çalışmalarına devam ediliyor.

DSİ Genel Müdür Kaya Yıldız, Erzurum'da yapım çalışmaları devam eden Şehitler Barajı'nın 47 bin 60 bin dekar zirai arazinin sulanmasına hizmet edeceğini belirterek, şunları aktardı:

"Relokasyon yolu ve derivasyon imalatlarının tamamlandı. Dolusavak kazıları ile gövde sıyırma kazılarının devam etmektedir. Temelden yüksekliği 76,9 metre ve su depolama kapasitesi 12,06 milyon m 3 olan Narman Şehitler Barajının tamamlanması ile 2021 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 28 milyon 236 bin lira katkı sağlanması hedeflenmektedir." - ANKARA

Erzurum Narman Şehitler Barajı'nın tamamlanmasıyla ekonomiye 28 milyon liralık katkı
Erzurum Narman Şehitler Barajı'nın tamamlanmasıyla ekonomiye 28 milyon liralık katkı
Erzurum Narman Şehitler Barajı'nın tamamlanmasıyla ekonomiye 28 milyon liralık katkı
Erzurum Narman Şehitler Barajı'nın tamamlanmasıyla ekonomiye 28 milyon liralık katkı
Erzurum Narman Şehitler Barajı'nın tamamlanmasıyla ekonomiye 28 milyon liralık katkı
Erzurum Narman Şehitler Barajı'nın tamamlanmasıyla ekonomiye 28 milyon liralık katkı
Erzurum Narman Şehitler Barajı'nın tamamlanmasıyla ekonomiye 28 milyon liralık katkı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Hulusi Akar Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Acun Ilıcalı Bülent Ersoy Demet Akalın Serenay Sarıkaya
Spor Mustafa Er Samet Aybaba Sergen Yalçın Mustafa Denizli Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Erzurum Narman Şehitler Barajı'nın tamamlanmasıyla ekonomiye 28 milyon liralık katkı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.8.2021 13:23:52. #1.14#

title