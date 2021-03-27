Aksaray'ın yüksek kesimlerinde kar etkisini sürdürüyor
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Aksaray'ın yüksek kesimlerinde kar etkisini sürdürüyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Aksaray'ın yüksek kesimlerinde kar etkisini sürdürüyor

Aksaray'da 4 gündür devam eden kar yağışı özellikle yüksek kesimlerde etkisini sürdürüyor.

Aksaray'da 4 gündür devam eden kar yağışı özellikle yüksek kesimlerde etkisini sürdürüyor. Günlerdir beyaz örtüyle kaplı Güzelyurt ilçesinde karla kaplı yollar karayolları ekiplerince, kaldırım ve meydanlarda vatandaşlar tarafından temizlenirken belediye ekiplerinin olmaması tepkiye neden oldu.

4 gündür Aksaray'da devam eden kar yağışı halen etkisini sürdürürken, özellikle kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı halen devam ediyor. Güzelyurt ilçesinde de günlerdir devam eden ve etkisini artıran kar yağışı ilçeyi beyaz örtüyle bürüdü. Kar yağışının halen devam ettiği ilçede yollar karayolları ekiplerince, meydan ve kaldırımlarda vatandaşlar tarafından temizleniyor. Belediye ekiplerinin günlerdir karla mücadele çalışması yapmaması vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılandı. - AKSARAY

Aksaray'ın yüksek kesimlerinde kar etkisini sürdürüyor
Aksaray'ın yüksek kesimlerinde kar etkisini sürdürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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