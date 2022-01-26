Aksaray'ı çevre illere bağlayan kara yollarında ulaşım normale döndü

NEVŞEHİR (AA) - Aksaray'da etkili olan kar yağışı nedeniyle tır ve çekici türü araçlara kapatılan kara yolları ulaşıma açıldı.

Bölgede etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle dün gece saatlerinde kapatılan Aksaray-Ankara, Aksaray-Adana, Aksaray- Nevşehir ve Aksaray-Konya kara yolları, ekiplerin çalışması sonucu çift taraflı ulaşıma açıldı.

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, yaptığı açıklamada, ekiplerin gece boyunca kar temizleme çalışması gerçekleştirdiğini belirtti.

Sabah saatlerinde bütün güzergahların yeniden ulaşıma açıldığını ifade eden Aydoğdu, "Bekletilen araçlar gidecekleri istikametlere yeniden hareket etti. Kar temizleme araçları güzergahları açık tutmak için büyük gayret gösteriyor. Ekiplerimiz herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için gerekli tedbirleri alıyor. Vatandaşlarımız acil durumlar dışında lütfen trafiğe çıkmasın." dedi.

Tır sürücüsü Ahmet Genç ise dün akşam saatlerinden bu yana dinlenme tesisinde bekletildiklerini söyledi.

Yolların açıldığı bilgisini aldıklarını belirten Genç, "Yola çıkacağız Allah izin verirse. İstanbul'a yüküm var. Dinlenme tesisinde rahattık. Yedik, içtik ve yattık. Gece çok iyi kar yağdı." diye konuştu.

İstanbul'dan Adana istikametine giden sürücü Hacı Dönmez de yollarda kar ve buzlanma olduğunu ifade etti.

Kara yolları ekiplerinin çalışma yaptığını aktaran Dönmez, "Gece Ankara kara yolu Kulu mevkisinde buzlanma vardı. Ondan dolayı dinlenme tesisinde bekledik, herhangi bir kazaya sebebiyet vermemek için. Yollar çok güzel, şuanda açıldı." ifadesini kullandı.