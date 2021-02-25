Ortaokul öğrencisine tokatlı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı
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Ortaokul öğrencisine tokatlı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı

25.02.2021 12:13 | Son Güncelleme: 25.02.2021 12:58

Aksaray'da bir çocuğun sokakta kimliği belirsiz kişinin tokatlı saldırısına maruz kalması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Aksaray'da bir çocuğun sokakta kimliği belirsiz kişinin tokatlı saldırısına maruz kalması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kent merkezinde Taşpazar Mahallesi Eski Sanayi Caddesi'ndeki bir dükkanın önünde anneannesini bekleyen 8. sınıf öğrencisi Dilek Er, yanından geçen kişinin saldırısına uğradı.

Yüzüne aldığı tokatla sarsılan çocuğun durumu anlattığı ailesi, polise şikayette bulundu.

Caddedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Görüntülerde, yoldan geçen kişinin dükkan önünde bekleyen kız öğrenciye eliyle vurması, daha sonra bir şey olmamış gibi yoluna devam etmesi yer alıyor.

Ortaokul öğrencisine tokatlı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı
Ortaokul öğrencisine tokatlı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı
Ortaokul öğrencisine tokatlı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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