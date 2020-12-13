Aksaray'da, evde kalanlara kamyonet kasasından konser
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Aksaray'da, evde kalanlara kamyonet kasasından konser

13.12.2020 12:08 | Son Güncelleme: 13.12.2020 12:11
Aksaray'da, evde kalanlara kamyonet kasasından konser

AKSARAY Belediyesi ekipleri, kentte yaşayanları sokak kısıtlamasında evlerindeyken, eğlendirmek için kamyonet kasasından konser verdi.

AKSARAY Belediyesi ekipleri, kentte yaşayanları sokak kısıtlamasında evlerindeyken, eğlendirmek için kamyonet kasasından konser verdi. 

Kılıçaslan ve Fatih mahallelerinde gerçekleştirilen etkinlikte, kamyonet kasasındaki kostümlü kişiler, müzik eşliğinde türkü ve şarkılar seslendirdi. Evlerinden çıkamayanlar da balkon ve pencerelerden alkışlarla eşlik etti. Balkonlarından sepet salanlara ise oyuncak, şeker ve Türk bayrağı hediye edildi.  


Aksaray'da, evde kalanlara kamyonet kasasından konser
Aksaray'da, evde kalanlara kamyonet kasasından konser
Aksaray'da, evde kalanlara kamyonet kasasından konser
Aksaray'da, evde kalanlara kamyonet kasasından konser
Aksaray'da, evde kalanlara kamyonet kasasından konser
Aksaray'da, evde kalanlara kamyonet kasasından konser
Aksaray'da, evde kalanlara kamyonet kasasından konser

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erkan ALTUNTAŞ

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