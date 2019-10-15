AKO Akü'den yıllık 10 milyon adetlik üretim hedefi

15.10.2019 11:24

AKO Akü, Türkiye'de Matrix Press (Punch) ve Kaizen Tüneli teknolojisini bir arada kullanan "tek" üretim tesisi olma özelliğine sahip, yüksek teknolojiyle endüstri 4.0 platformu üzerine kurulu ve tescilli Ar-Ge Merkezi kimliği taşıyan fabrikasında gelecek 7 yıl içinde yıllık üretim hedefini 10 milyon adet olarak belirledi.

AKO Grup bünyesinde hizmet veren AKO Akü, Çankırı Yakınkent Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteriyor ve 64 farklı ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. AKO Akü fabrikası, Ar-Ge merkezi olması ve sıfır atık teknolojisine sahip tek Akü Geri Dönüşüm tesisi ile akü alanında ülkede "en yeni" ve "en büyük" yatırım olma özelliği taşıyor.

Akü üretiminde sektörde kullanılan gelişmiş ve iyi sonuçlar veren üretim tekniği olan Matrix Press (Punch) ve Kaizen Tüneli teknolojisi Türkiye'de sadece AKO Akü'de bir arada kullanılıyor.

Türkiye'ye teknoloji liderliği kazandırma hedefi

AKO Akü, Ar-Ge Merkezinde, farklı üniversiteler ve yurt dışından bilim adamlarıyla projeler yürütülüyor. Bu projelerde elde edilen bilgi birikimi ve verilerle özellikle EFB, Start/Stop ve proses bazlı Ar-Ge çalışmaları sonuca ulaştırılarak üretime yansımış durumda. Bu yönüyle AKO Akü, Ar-Ge'den doğrudan beslenen bir üretim tesisi olarak nitelendiriliyor.

Bu alanda Türkiye'nin ilk ve şu an için tek yeni teknoloji "Geri Kazanım Tesisi", AKO Grup bünyesinde yer alıyor. AKO Akü fabrikasının yanında kurulu olan son teknoloji "Sıfır Atık" özellikli "Desülfürizasyon" teknolojisine sahip Türkiye'deki tek tesis olan "Geri Kazanım Fabrikası" tam otomasyon ile çalışıyor.

Geri kazanım proseslerinin, çevre ve insan sağlığına yönelik risklerinin bu şekilde tamamen elimine edildiği AKO Akü, çevre dostu özelliği ile de Avrupa'daki ilk 5 tesis arasında yer alıyor.

4 yıldır üretim yapılan AKO Akü fabrikasında, kurşunun aküye dönüşümü tam bir otomasyon ve ekipmanlar arası haberleşme (IoT) metodolojisi ile tamamlanıyor.

Üretim akışı, yüzde 100 otomasyon ile gerçekleşiyor. Bu otomasyonla istasyonlar kendi aralarında insansız haberleşerek gerekli üretimi ve hatta malzeme tedarikini sağlıyor.

Endüstri 4.0 olarak bilinen sanayideki en gelişmiş seviyedeki bu teknolojiyle AKO Akü, kaliteli ve rekabetçi üretimle rekabet gücünü artırmayı, küresel rekabet arenasında ülke ekonomisine katkıda bulunurken, Türkiye'yi de sektöründe rakiplerin önünde yer almayı hedefliyor.



AKO Akü üretim tesislerinde yürütülen üretim planlama ve nitelikli üretim uygulamalarıyla üretim hatası oranı 2018 ve 2019 yılı dikkate alındığında Avrupa'nın en iddialı 5 firmasından biri seviyesinde gerçekleşti.

AKO Akü'nün, 2019 itibarıyla 64 olan ihracat yapılan ülke sayısını, 100'ün üzerine taşıma hedefi bulunuyor.

"Yakın vadeli hedef, yıllık 10 milyon üretim adedi"

Açıklamada görüşlerine yer verilen AKO Akü Genel Müdürü Dr. Hulki Büyükkalender, Türkiye'de üretilen otomobil adetine oranla üretilen akü adetinin de az olduğunu kaydetti.

Ülke olarak katma değeri yüksek ürünler üretilmesi gerektiğine işaret eden Büyükkalender, "Türkiye'deki otomobil fabrikalarının kaydettiği gelişmeyi akü fabrikalarının da yeterince gösterdiği kanaatinde değilim. Üretilen akü miktarının yıllık yaklaşık 50 milyon adete yakın olduğu bir ülke Kore. Türkiye ve Kore'nin kendi iç pazarında tüketimi 5 milyon adet. Bu anlamda Kore'ye bakıldığında üretiminin 10'da birinin iç pazara verildiğini görüyoruz. Bu da geri kalanının ihracata yönlendirildiği anlamına geliyor. Türkiye'de ise bu toplam üretim 20 milyonlarda kalıyor." ifadelerini kullandı.

422 bin metrekare açık ve 125 bin metrekare kapalı alan üzerine kurulu fabrikalarını toplamda 100 milyon dolar yatırımla faaliyete geçirdikleri bilgisini veren Büyükkalender, halihazırda 3,5 milyon olan adet yıllık üretimi, gelecek 7 yıl içinde 10 milyon adede çıkarma hedefleri olduğunu aktardı.

Büyükkalender, "Dünya genelinde 1,3 milyar araç akü kullanılıyor. Biz, hedeflerimizi ana pazarımız, ihracat ve Türkiye'deki otomotiv üreticileri olarak belirledik. Bu da dünya genelinde ortalama 2 yılda bir araç değişimi olduğu varsayıldığında pazar payı olarak gidilecek daha yolumuz olduğunu gösteriyor. Yıllık üretim hedefimiz iddialı ancak dış pazarlarda dahil olmak üzere gidecek çok yolumuz var." bilgisini verdi.

Kaynak: AA