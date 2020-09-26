Akkuyu NGS için üretilen reaktör basınç kabı Türkiye'ye gönderildi
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Akkuyu NGS için üretilen reaktör basınç kabı Türkiye'ye gönderildi

26.09.2020 12:07 | Son Güncelleme: 26.09.2020 12:11
Akkuyu NGS için üretilen reaktör basınç kabı Türkiye'ye gönderildi

Akkuyu Nükleer AŞ, Mersin'de inşaatı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santralinin (NGS) ilk ünitesi için üretilen reaktör basınç kabının Türkiye'ye gönderildiğini bildirdi.

Akkuyu Nükleer AŞ, Mersin'de inşaatı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santralinin (NGS) ilk ünitesi için üretilen reaktör basınç kabının Türkiye'ye gönderildiğini bildirdi.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, 12 metre uzunlukta ve 330 ton ağırlığındaki reaktör basınç kabı, Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom'ın mühendislik bölümü Atommash tarafından yaklaşık 3 yılda üretildi.

Basınç kabı, yaklaşık 3 bin kilometrelik deniz yolculuğunun ardından sahaya ulaşacak.

Çalışmalar kapsamında, bir ay önce 4 buhar jeneratörünü Akkuyu NGS'nin inşaat sahasına gönderen Atommash, reaktör basınç kabının da ulaşmasıyla, ilk ünitede yer alan reaktörün birinci devresinin tüm büyük boyutlu ekipmanlarının Türkiye'ye sevkiyatını tamamlamış olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar

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