AKK BAŞKANI HALİL İBRAHİM YILMAZ BM İKLİM ZİRVESİ'NE KATILIYOR

ANKARA (Habermetre) - Ankara Kent Konseyi Başkanı ve Ankara Ticaret Odası Başkan Vekili Halil İbrahim Yılmaz, bu yıl İskoçya'nın Glasgow kentinde 197 ülkenin katılımı ile toplanacak Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'na (COP26) katılacak. Yılmaz, küresel ısınma ve sera gazı salınımını azaltmak amacıyla bir araya gelen dünya ülkelerinin temsilcilerinin yer aldığı konferansta 3 Kasım'da "İklim Değişikliğinin Ekonomiye Etkisi ve Mücadelede Katılımcı Süreç" konulu bir konuşma yapacak.

Ulusal ve uluslararası bir çok platformda iklim değişikliği ile ilgili bileşenleriyle birlikte çok sayıda proje üreten Ankara Kent Konseyi, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nda (COP26) da Başkent'i temsil edecek.

Ankara Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı ve ATO Başkan Vekili Halil İbrahim Yılmaz, bu yıl İskoçya'nın Glasgow kentinde yapılacak İklim Zirvesi'ne katılarak, "İklim Değişikliğinin Ekonomiye Etkisi ve Mücadelede Katılımcı Süreç" başlıklı bir konuşma gerçekleştirecek.

YILMAZ İKLİM ZİRVESİ'NDE GÖLBAŞI SEVGİ ÇİÇEĞİ İTTİFAKI ÇAĞRISI YAPACAK

Glasgow'da küresel ısınma ve sera gazı salınımını azaltmak amacıyla 197 ülkenin katılımı ile düzenlenecek konferansta, 3 Kasım 2021 tarihinde saat 15. 30-16. 30 saatleri arasında Türkiye Pavilionu'nda yapacağı konuşma ile iklim krizine dikkat çekecek olan Yılmaz, çevre kirliliğinden orman yangınlarına kadar küresel ısınmaya dair birçok konuya değinecek.

Ankara Kent Konseyi'nin iklim değişikliği konusunda düzenlediği katılımcı faaliyetlerinden örnekler verecek olan Yılmaz, Ankara'nın endemik türlerinden biri olan Gölbaşı Sevgi Çiçeği'nin yapraklarına iklim değişikliği ile mücadele kavramlarını yerleştirerek düşüncelerini paylaşacak. AKK Başkanı Yılmaz, "Sevgi, Saygı, Empati, Çevre Bilinci, İnsan Hakları ve Refahı, İnsan Sorumlulukları" gibi kavramlarla Gölbaşı Sevgi Çiçeği İttifakı Çağrısı'nda bulunacak.

Türkiye Pavilionu'nda moderatörlüğünü Ankara Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyesi ve İklim Değişikliği Politika ve Araştırma Derneği Başkanı Dr. Baran Bozoğlu'nun yapacağı oturumda; ASO 2. Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Ardıç "Sanayinin Yeşil Yolu", Akademi Çevre A. Ş. İklim ve Çevre Müdürü Piraye Gök de "İklim Değişikliğiyle Mücadele Bir Alternatif: RDF" başlıklarında birer konuşma yapacak.

DÜNYACA ÜNLÜ DERGİ TIME "SON ÇAĞRI" DEDİ

Dünya Liderlerinin de yer alacağı COP 26 ile ilgili olarak dünyanın en ünlü dergilerinden TIME, "Last Call-Son Çağrı" başlığını kapağına taşırken, küresel ısınmanın ve iklim değişikliğinin her geçen gün yeni felaketlere yol açtığını istatistikleriyle paylaştı.

TIME, İskoçya'da toplanacak zirvenin olumlu sonuçlanmadığı takdirde felaketlerin devam edeceği uyarısında bulundu.

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