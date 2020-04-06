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Hayri Uğur, Akdeniz, İhracat, Ekonomi

AKİB Mart'ta 913 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı Hayri Uğur, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle tedarik zincirinde yaşanan kırılmalara rağmen Mart ayında 913 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiklerini açıkladı.

06.04.2020 09:55 | Son Güncelleme: 06.04.2020 09:55
AKİB Mart'ta 913 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı Hayri Uğur, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle tedarik zincirinde yaşanan kırılmalara rağmen Mart ayında 913 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Uğur, yaptığı açıklamada, pandeminin dış ticarete yansımalarının ekonomik tedbirler ve temassız ihracat modeliyle azaltılmaya çalışıldığını belirterek, "Bu dönemde Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'miz, ihracatını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19 artışla 111,27 milyon dolara, Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği'miz ise ihracatını yüzde 17 artışla 100 milyon dolara yükseltti. Bu iki birliğimizin ihracatı gıda sektörünün ne kadar stratejik değer taşıdığını bir kez daha ortaya koymaktadır" dedi. Başkan Uğur, AKİB olarak Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon 420 bin liralık destek sunduklarını, üretimine başladıkları 200 bin adet maskeyi de bölgedeki il sağlık müdürlüklerine 15 Nisan'a kadar teslim edeceklerini açıkladı.

Küresel salgın nedeniyle Türkiye'nin Mart ayı ihracatının yüzde 17,81 düşüşle 13,43 milyar dolar olarak gerçekleştiğini anımsatan Başkan Uğur, aynı dönemde AKİB'in ise 912 milyon 731 bin dolar dış satım yaptığını açıkladı. AKİB bölgesindeki ihracat daralmasının, salgınla birlikte Irak ve İran sınır kapılarının kapanmasından ve salgının merkezi haline gelen Avrupa ülkelerinin sipariş iptallerinden kaynaklandığını belirten Hayri Uğur, "AKİB olarak 2020 yılı ilk çeyreğinde ihracatımız ise 3 milyar 116 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Son 12 aylık dönemi bir önceki yılın aynı dönemine göre kıyasladığımızda ihracatımız 1 puanlık yükselişle 13 milyar 75 milyon dolar oldu" diye konuştu.

"Ortak akıl, temassız ihracat modelini ortaya çıkardı"

İhracatın durmaması için hükümetin aldığı ekonomik tedbirlerin ve desteklerin ihracatçıya moral olduğunu ifade eden Başkan Hayri Uğur şunları kaydetti:

"Komşularımızla sınırlarımızın kapanması ve ihracatımızın ana pazarı olan Avrupa ülkelerinin salgın hastalığın merkezine dönmesiyle sipariş iptalleri ve ertelemelerle karşı karşıya kaldık. İhracatın durmaması için Ticaret Bakanlığımız, sektör paydaşlarıyla birlikte ortak akıl yürütüp, temassız ihracat modellerini devreye aldı. Gümrük kapılarında tampon bölgeler oluşturarak, demir yolu ve deniz yolunda insanların birbiriyle teması olmaksızın sevkiyatlarımıza devam edip, ihracatımızı sürdürdük."

"Tarımı ve tarıma dayalı sanayiyi güçlendirmeliyiz"

Mart ayı ihracat rakamlarında, AKİB'e bağlı iki birliğin ihracatında dikkat çekici artışlar olduğunu açıklayan Başkan Uğur "Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'miz ihracatını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19, Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği'miz ise ihracatını yüzde 17 oranında arttırdı. Pandeminin hayatın her alanında yol açtığı tahribatın derinleştiği şu günlerde hububat, bakliyat ve yaş meyve sebze ihracatımızdaki artışların, tarımsal üretimin stratejik önemini bir kez daha ortaya koyduğunu görüyoruz. Gıda artık tüm ülkelerin en önemli gündem maddelerinden biri olacak. Türkiye olarak dünyanın en şanslı coğrafyalarından birine sahibiz. Ülkemizde neredeyse tüm tarım ürünlerini üretmek mümkün. Çukurova Bölgesi başta olmak üzere yurdumuzda çok önemli tarım üretim havzaları var. Çiftçilerimiz çalışkan, tarımsal sanayimiz güçlü. İhracatçılarımız üzerlerine düşen görevi fazlasıyla yerine getiriyorlar. Ülkemiz, kendi kendine yeter konumunu muhafaza etmesi ve ihracatını artırabilmesi için bitkisel ve hayvansal gıda üretimini yeniden ele alarak sürdürülebilir planlamalarını güçlendirmelidir. Bu bağlamda tarımsal üretime ve hayvancılığa verilen desteklerin artırılmasının büyük fayda sağlayacağına inanıyoruz" diye konuştu.

AKİB'e bağlı diğer birliklerin Mart ayı ihracat performansını ele alan Başkan Uğur, şöyle konuştu:

"Bu dönemde en fazla ihracatı 302,22 milyon dolar ile Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'miz gerçekleştirdi. Bunu, 201 milyon dolar ile Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği'miz izledi. Mart ayında Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği'miz 63,27 milyon dolar, Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği'miz 60,24 milyon dolar, Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği'miz 22,39 milyon dolar, Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğimiz 19,56 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi."

"En fazla ihracat yapılan ülkeler Hollanda, Irak ve İtalya"

AKİB'in Mart ayı ihracatını ülkelere göre değerlendiren Başkan Uğur, ilk sırada 64 milyon dolar ile Hollanda'nın geldiğini, bu ülkeyi 47,67 milyon dolar ile Irak'ın, 29 milyon dolar ile İtalya'nın izlediğini bildirdi. Başkan Uğur, söz konusu dönemde en fazla ihracat artışının Afrika pazarında kaydedildiğini bildirip, "Mart ayında Güney Afrika Cumhuriyeti'ne yaptığımız ihracat yüzde 1382 oranında artışla, 13,50 milyon dolar oldu. Bu ülkeyi yüzde 347 artış ve 18,50 milyon dolar ile Tunus, yüzde 165 artış ve 22,5 milyon dolar ile Ukrayna takip etti" dedi.

AKİB Koordinatör Başkanı Hayri Uğur, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiye'm" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon 420 bin lira katkı sunduklarını, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin öncülüğünde yürütülen korona virüs salgınına karşı maske ve dezenfektan üretimine 200 bin maske ile destek verdiklerini açıkladı. Başkan Uğur, "Üreteceğimiz 200 bin adet maskeyi 15 Nisan'a kadar bölgemizdeki il sağlık müdürlüklerine teslim etmiş olacağız. Akdeniz İhracatçı Birlikleri olarak Mersin, Adana, Hatay, Kayseri ve Karaman illerimizdeki ihracatçılarımız başta olmak üzere toplam 16 bin 418 üyemizle birlikte bu sıkıntılı günlerin aşılması için seferber olduk. Tüm imkanlarımızı bundan sonra da milletimizin hizmetine sunacağız" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA

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