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Akhisarspor'un konuğu Şanlıurfaspor

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Akhisarspor'un konuğu Şanlıurfaspor

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta Karacabey Belediyespor'a deplasmanda 3-0 yenilen Akhisarspor, yarın evinde Şanlıurfaspor'u ağırlayacağı maçla yara sarmaya çalışacak.

KARACABEY, BURSA (DHA) -

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta Karacabey Belediyespor'a deplasmanda 3-0 yenilen Akhisarspor, yarın evinde Şanlıurfaspor'u ağırlayacağı maçla yara sarmaya çalışacak. Spor Toto Akhisar Stadı'nda Alpaslan Şen'in yöneteceği mücadele saat 13.00'te başlayacak.

Puanların birbirine çok yakın olduğu grupta alt üst sıraları yakalamaya çalışan Akhisarspor, 13 maçta topladığı 16 puanla 12'nci sırada haftaya başladı. Şanlıurfaspor ise 12 maç sonunda aldığı 19 puanla 4'üncü basamakta yer alıyor.


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