Akhisarspor çıkış arıyor
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Akhisarspor çıkış arıyor

23.02.2021 12:12 | Son Güncelleme: 23.02.2021 12:16
Akhisarspor çıkış arıyor

SPOR Toto 1'inci Lig'de üst üste 3 mağlubiyetle düşme hattından yine kurtulamayan Akhisarspor, kötü gidişi yarın İstanbulspor'u ağırlayacağı maçla durdurmaya çalışacak.

SPOR Toto 1'inci Lig'de üst üste 3 mağlubiyetle düşme hattından yine kurtulamayan Akhisarspor, kötü gidişi yarın İstanbulspor'u ağırlayacağı maçla durdurmaya çalışacak. Spor Toto Akhisar Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi Kadir Sağlam yönetecek. Ligde son 13 maçın 11'ini kaybeden, devre arasında transfer yasağını açıp takıma 27 takviye yapmasına rağmen beklediği çıkışı bir türlü gerçekleştiremeyen Akhisarspor, 19 puanla düşme hattında 16'ncı sırada yer alıyor. Zirve yarışında art arda 3 yenilgiyle sarsılan İstanbulspor ise 40 puanla 3'üncü basamakta bulunuyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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