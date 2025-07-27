İş dünyasının önde gelen şirketlerinden biri olan Akfen Holding, yaşanan gelişmelerin ardından sosyal medyada yeniden gündeme geldi. Şirketin sahibininkim ve nereli olduğu, Türkiye'deki sıralaması en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Peki, Akfen Holding kime aittir, sahibi nereli? Akfen Holding Türkiye'de kaçıncı sırada? İşte detaylar...

AKFEN HOLDİNG KİME AİT, SAHİBİ NERELİ?

Türkiye'nin önde gelen yatırım gruplarından biri olan Akfen Holding, iş dünyasında enerji, altyapı, turizm ve gayrimenkul alanlarındaki yatırımlarıyla öne çıkıyor. Holdingin kurucusu ve sahibi ise Hamdi Akın'dır.

Akfen Holding kime aittir, sahibi nereli

Hamdi Akın, 1954 yılında İstanbul'da doğmuştur. Aslen İstanbul kökenli olan Akın, Gazi Üniversitesi Makine Mühendisliği mezunudur. 1976 yılında kurduğu Akfen Holding'i yıllar içinde büyüterek Türkiye'nin en büyük gruplarından biri haline getirmiştir. Akfen Holding hâlen Hamdi Akın liderliğinde faaliyetlerini sürdürmekte, aynı zamanda uluslararası projelere de yatırım yapmaktadır.

Akfen Holding Türkiye'de kaçıncı sırada

AKFEN HOLDİNG TÜRKİYE'DE KAÇINCI SIRADA?

Enerji, altyapı, turizm ve gayrimenkul gibi birçok sektörde faaliyet gösteren Akfen Holding, Türkiye'nin önde gelen yatırım grupları arasında yer alıyor. Ancak yapılan değerlendirmelere göre, Akfen Holding, Koç, Sabancı ve Doğuş gibi dev holdinglerin yer aldığı ilk 10 büyük şirket arasında bulunmuyor.

2023 yılı verilerine göre şirketin toplam geliri yaklaşık 17,1 milyar TL olarak açıklanırken, çalışan sayısı 5.500'ün üzerine çıkmış durumda. Bu veriler, Akfen Holding'in Türkiye'de orta-üst ölçekli yatırım grupları arasında güçlü bir konumda yer aldığını ortaya koyuyor.

Şirket, özellikle altyapı yatırımları ve uluslararası projelerle sektörde dikkat çekmeye devam ediyor. Türkiye genelindeki sıralamada her ne kadar ilk 10 içinde yer almasa da, etkili yatırımlarıyla büyümesini sürdürüyor.