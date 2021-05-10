AKEV'den Ramazan yardımı
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AKEV'den Ramazan yardımı

AKEV'den Ramazan yardımı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Geleneksel Ramazan yardımlarını bu yıl da tekrarlayan AKEV, pandemi nedeniyle de zor günler geçiren ihtiyaç sahibi ailelerin yüzünü güldürdü.

Geleneksel Ramazan yardımlarını bu yıl da tekrarlayan AKEV, pandemi nedeniyle de zor günler geçiren ihtiyaç sahibi ailelerin yüzünü güldürdü.

Anadolu Eğitim ve Kültür Vakfı'nın (AKEV) her yıl gerçekleştirerek geleneksel hale getirdiği Ramazan yardımları, bu yıl pandemi şartlarının da getirdiği zorluklarla mücadele eden ihtiyaç sahibi ailelere moral oldu.

ALIŞVERİŞ ÇEKİ VE ERZAK YARDIMINDA BULUNDULAR

Ramazan ayı içerisinde alışveriş çeki ve ayni erzak yardımını içeren Ramazan kolileriyle yardım çalışmaları gerçekleştiren AKEV, bu yıl da birçok yetim, göçmen, şehit yakını, engelli, yaşlı ve kimsesiz olup maddi yoksunluklar yaşayan ailenin yüzlerine tebessüm oldu.

880 AİLEYE ULAŞILDI

Pandemi şartları nedeniyle daha da zor günler geçiren ihtiyaç sahibi aileler, bu yardımlarla bir nebze de olsa nefes almış oldu. Söz konusu yardımlarda, İstanbul'un Küçükçekmece, Zeytinburnu, Bağcılar, Gaziosmanpaşa ve Esenyurt ilçelerinde, toplam 880 aileye ulaşan AKEV, Ramazan sonrasında da ihtiyaç sahibi insanlarımıza el uzatmaya devam ediyor olacak.


AKEV'den Ramazan yardımı
AKEV'den Ramazan yardımı
AKEV'den Ramazan yardımı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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