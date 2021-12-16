Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özkan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Özkan, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki 67 fotoğrafı tek tek inceledi, fotoğraflar hakkında AA muhabirlerinden bilgi aldı.

Haber kategorisinde Mustafa Çiftçi'nin "Yangından kaçış" başlıklı fotoğrafına oy veren Özkan, yaşamda İzzet Mazı'nın "Oğullarının emaneti Atmaca", sporda ise Ali Atmaca'nın "Engelli basketbolcunun sevinci" başlıklı karelerini seçti.

Özkan, yaptığı açıklamada, 2021'in çok zorlu bir yıl olduğunu, fotoğrafların yıllar sonra da verdiği mesajların önemli olduğunu söyledi.

Fotoğraflara bakanın, o anın duygularını hissettiğini vurgulayan Özkan, "Çok kıymetli fotoğraflar vardı. Manavgat'ta büyük orman yangını yaşadık, fotoğrafı görünce o anları hatırladım. Acı tatlı çok güzel fotoğraflar vardı. En iyi olan kazansın, hepsi çok kıymetli." ifadelerini kullandı.