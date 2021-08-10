Akdeniz Belediyesi Yaz Futbol Okuluna yoğun ilgi
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Akdeniz Belediyesi Yaz Futbol Okuluna yoğun ilgi

Akdeniz Belediyesi Yaz Futbol Okuluna yoğun ilgi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Akdeniz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesindeki Yaz Futbol Okulunda; 4 antrenör gözetiminde, haftanın 6 günü geleceğin sporcusu olmaya aday 257 çocuğa ücretsiz futbol eğitimi veriliyor.

Akdeniz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesindeki Yaz Futbol Okulunda; 4 antrenör gözetiminde, haftanın 6 günü geleceğin sporcusu olmaya aday 257 çocuğa ücretsiz futbol eğitimi veriliyor.

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yaz Futbol Okulu, Seyfi Ali Türkoğlu-Şafak Erdur Futbol Sahasında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 6-13 yaş grubundaki 257 çocuğa, futbol antrenörleri Orhan Hüseyinoğlu, Ümit Yıldırım, İsa Akyürek ve İzzet Kızgın eşliğinde verilen eğitimlerle çocukların profesyonel anlamda spora yönlendirilmeleri ve kötü alışkanlıklardan uzak durmaları amaçlanıyor.

"Akdeniz'de çok ciddi sportif yatırımlar yapıldı"

Akdeniz'de yapılan spor tesisi yatırımlarının önemine vurgu yapan antrenör Ümit Yıldırım, "Akdeniz'de çok ciddi sportif yatırımlar yapıldı. Bizlerin çabası kadar buradaki çocukların geleceği için böylesi önemli yatırımlara imza atarak desteklerini esirgemeyen Başkanımız Mustafa Gültak'ın da emeklerini göz ardı etmek mümkün değildir. Bundan dolayı tüm antrenör arkadaşlarım adına da çok teşekkür ediyorum. Amacımız, ülke futboluna yetenekli sporcular kazandırmanın ve iyi futbol eğitimi vermenin yanı sıra ülkemize iyi ahlaklı, saygılı bireyler de yetiştirmek. Bu açıdan bizler gerekli kararlılığı ve hassasiyeti göstermeyi sürdüreceğiz" dedi.

"Spor tesisleri açısından en fakir ilçelerden biriydik"

Akdeniz'in; göreve geldiklerinde spor tesisleri açısından en fakir ilçelerden biri olduklarına dikkat çeken Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak ise bakanlıklar ve Spor Toto Teşkilatı ile yapılan anlaşmalar neticesinde 2 yılda 30 milyon TL'yi aşan sportif yatırımlar sayesinde Akdeniz'e önemli tesisler kazandırdıklarına işaret etti. Başkan Gültak, "Bugün burada 6-13 yaş arasındaki 257 çocuğumuza yaz okulumuzda futbol eğitimi veriyoruz. Unutulmamalıdır ki, bir spor dalıyla uğraşan çocuklarımızın eğitim hayatı da sosyal hayatı da başarılı olur. Değerli antrenörlerimizin de desteği ile evlatlarımızı hem sokağın risklerinden uzak tutmak hem de onlara güzel bir gelecek sağlamak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - MERSİN

Akdeniz Belediyesi Yaz Futbol Okuluna yoğun ilgi
Akdeniz Belediyesi Yaz Futbol Okuluna yoğun ilgi
Akdeniz Belediyesi Yaz Futbol Okuluna yoğun ilgi
Akdeniz Belediyesi Yaz Futbol Okuluna yoğun ilgi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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