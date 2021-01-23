Akademisyenden, arkeolojik şiir kitabı

MALATYA İnönü Üniversitesi Güzel sanatlar ve Tasarım Fakültesi öğretim görevlisi Necmi Karkın, 'Şapinuva Güzellemesi' ismini verdiği şiir kitabını çıkardı. Arkeolojik ilk şiir kitabı olma özelliği taşıyan ve ikinci baskısı yapılan 100 sayfalık kitapta 74 şiir yer alıyor.

İnönü Üniversitesi Güzel sanatlar ve Tasarım Fakültesi'nde Öğretim Görevlisi Necmi Karkın, Türkiye'nin arkeolojik ilk şiir kitabı olma özelliği taşıyan kitabının ikinci baskısını yapmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. 74 şiirin yer aldığı kitapta Hititler, Selçuklular ve Osmanlılar döneminde Çorum ve Çukurova'daki tarihi kalıntılar ve kültürünü şiirle anlattığını belirten Necmi Karkın, "Çukurovalı olduğum için biraz sözlü kültür yeteneğimizde yüksek olduğundan dolayı böyle bir şiir çalışması ortaya çıkarttık. Doğal olarak 3 bin 500 yıl öncesinden günümüze kadar gelen Çorum kültürü ve Çukurova kültürünü şiirle anlatıp, yorumladık. 74 şiirden oluşan kitabımızın şu an ilk baskısı bir ayda bitti. İkinci baskı çalışmaları da tamamlandı. Bu şiirlerde ülkemizin tarihini, hanları, camileri, höyükleri arkeolojik olan her şeyi yorumlamaya çalıştık. 'Şapinuva Güzellemesi' olunca bir övgü, bir değerli durum haline getirdik varlıksal değerlerimizi, kültürel değerlerimizi. Kitap çalışması bu yönde gelişti" diye konuştu.

'BÖLGENİN HAVASINI YAŞAMADAN İLHAM ALINMAZ'Ders verirken öğrencilere Anadolu'daki tarihi ve kültürele eserleri görmeleri tavsiyesinde bulunduğunu da dile getiren Karkın, "Ben öğrencilerime de hep cami, medrese, han, kervansaray, höyük gibi Anadolu'da çok sık bulunan eserleri gidip görmelerini tavsiye ediyorum. Aslında bizim kitapta yaptığımız da bu. Anadolu'da var olan kültürel değerleri kalıcı olarak bellekte tekrar güncellemeyi amaçladım. Bunu nesillerden nesillere aktarmak zorundayız diye düşünüyorum. Çünkü Anadolu'nun var olduğu birikimler dünyanın hiçbir ülkesinde yok. Çok değerli varlıklara sahibiz. Bizim toplumsal bilinci geliştirip, kültürel değerlerimizi, kültürel belleğimizi canlı tutabilmemiz için bu tür çalışmalara ihtiyaç olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha AYHAN