AK Partili Uslu: "Vali ve kaymakamlarımıza 'militan' diyerek ahlak dışı ifadelerle saldıranları kınıyoruz"

AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, "Vali ve kaymakamlarımıza 'militan' diyerek ahlak dışı ifadelerle saldıranları kınıyoruz. Vali ve kaymakamlarımızdan özür dilemelerini istiyoruz." dedi.

Uslu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, milletvekili seçilmeden önce mülki idare amiri olarak Türkiye'nin dört bir köşesinde hizmet ettiğini söyledi.

Mülki idare amirliğinin, onurlu bir hizmet olduğunu, Anadolu'nun her karışında valilerin, kaymakamların alın teri bulunduğunu dile getiren Uslu, mülki idarenin, milletten ve tarihten aldığı ilhamla en küçük ilçeden en büyük vilayete kadar Türkiye'nin her karışına imza attığını belirtti.

Bu topraklarda idarecilik yapmanın zorluğuna işaret eden Uslu, mülki idare amirlerinin bu sorunlarla ülkenin her bir köşesinde ilgilendiğini ifade etti.

Milletin gücünü, desteğini ve saygısını arkasına alan valilerin ve kaymakamların, ülkenin en zor dönemlerinde görevlerini başarıyla yerine getirdiğini anlatan Uslu, "15 Temmuz darbe teşebbüsünün, ihanetinin başarısız olmasının en önemli etkenlerinden biri de bu ülkenin vali ve kaymakamlarının dirayeti, becerisi, köklü meslek geleneğinin feraseti ve cesaretidir." dedi.

Dünyanın yeni bir güvenlik tehdidi olan Kovid-19 salgınıyla karşı karşıya olduğuna dikkati çeken Uslu, idarecilerin, ilk kez böyle bir salgınla karşılaşmasına rağmen mesleki tecrübelerini, yönetim kapasitelerini sahaya yansıttıklarını söyledi.

Önemli görevleri başarıyla yerine getiren mülki idare amirlerine son günlerde farklı isnatlar yöneltildiğine, muhalefetin, "militan" söylemiyle devletin çalışanlarını hedefe koyduğuna dikkati çeken Uslu, "Militan söylemi demokrasimize, hukukumuza, milli iradeye karşı bir saldırıdır. Türkiye bu seviyesiz muhalefet dilini hak etmiyor. Bu kirli dil tarihimize ve medeniyetimize ihanetin dilidir. Halkın yüzde 52'sinin oyunu alan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, 'sözde cumhurbaşkanı' diyecek kadar pervasızlaşanlara, 'vali militan', 'kaymakam militan', 'yargıç militan' diyerek devletin bürokratlarına saldıranlara, militan görmek istiyorlarsa beraber hareket ettiklerine bakmalarını tavsiye ediyorum." diye konuştu.

Seviyesiz nefret dilini kullanan muhalefete "hayır" dediklerini söyleyen Uslu, şunları kaydetti:

"Demokrasilerde muhalefet bu değildir. Nefreti körükleyen, devleti zafiyete uğratma sonuçları doğuracak kirli ve ahlak dışı bu dilin hiç kimseye faydası yok. Vali ve kaymakamlarımıza 'militan' diyerek ahlak dışı ifadelerle saldıranları kınıyoruz, sözlerini geri almalarını istiyoruz. Vali ve kaymakamlarımızdan özür dilemelerini istiyoruz. Ülkemize, bayrağımıza, ezanımıza, medeniyetimize, milletimize büyük bir aşkla hizmet eden mülki idare amirlerimiz baş tacımızdır. Mülki idareye hizmetleri için her daim şükranlarımı sunuyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Uslu