AK Partili Turan: Tahayyül ettikleri Türkiye'yi bulamayacaklar
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AK Partili Turan: Tahayyül ettikleri Türkiye'yi bulamayacaklar

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, ABD Başkan adayı Joe Biden'ın medyaya düşen açıklamalarına ilişkin, "Joe Biden'ın küstah konuşmasıyla ilgili açıklamamızı yaptık. Tahayyül ettikleri Türkiye'yi bulamayacaklar.

AK Partili Turan: Tahayyül ettikleri Türkiye'yi bulamayacaklar
17.08.2020 12:42 | Son Güncelleme: 17.08.2020 12:46

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, ABD Başkan adayı Joe Biden'ın medyaya düşen açıklamalarına ilişkin, "Joe Biden'ın küstah konuşmasıyla ilgili açıklamamızı yaptık. Tahayyül ettikleri Türkiye'yi bulamayacaklar. Adi senaryoların artık bu topraklarda bir karşılığı yok. Sayın Erdoğan liderliğindeki dizayn edilemeyen, milli iradenin hakim olduğu Türkiye'ye alışacaklar" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu ile birlikte AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Toplantıda pandemi, teşkilat, saha ve üye çalışmaları, kongre hazırlık süreci değerlendirildi.

'TAHAYYÜL ETTİKLERİ TÜRKİYE'Yİ BULAMAYACAKLAR'Toplantının ardından gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Turan, ABD Başkan Adayı Joe Biden'ın medyaya düşen açıklamalarına tepki gösterdi. Turan, "Joe Biden'ın küstah konuşmasıyla ilgili açıklamamızı yaptık. Tahayyül ettikleri Türkiye'yi bulamayacaklar. Adi senaryoların artık bu topraklarda bir karşılığı yok. Sayın Erdoğan liderliğindeki dizayn edilemeyen, milli iradenin hakim olduğu Türkiye'ye alışacaklar. Ancak ana muhalefet lideri Sayın Kılıçdaroğlu'nun Biden'ın söz konusu muhalefetle işbirliği önerisine tepki göstermek yerine Sayın Cumhurbaşkanımızı, Dışişleri Bakanımızı ve İletişim Başkanımızı hedef alması kendisi adına tam bir acizlik. 'Atatürk'ün partisiyiz' diye ortada gezen Sayın Kılıçdaroğlu'na yakışan, skandal açıklamaların sahibi Joe Biden'a tepki göstermesi, 'Biz sizin piyonunuz değiliz' demesiydi. Açıklamasında Joe Biden'ın adını anmayan Kılıçdaroğlu partisinin kurultayında 'İlk seçimlerde dostlarımızla birlikte iktidar olacağız' demişti. Sayın Kılıçdaroğlu'nun 'dostlarımız' dedikleri ifşa olmaya başladı. Aslında CHP Genel Başkanı'nın kasetle değişmesi, 15 Temmuz hain FETÖ darbe girişimi, Gezi Parkı olayları gibi süreçlerin hepsi bize nasıl bir tezgah olduğunu da gösteriyor. Görüyoruz ki kimler kimlerle beraber" dedi.

Kaynak: DHA

Manşet

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