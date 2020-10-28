"Fransız dergisinin Cumhurbaşkanımızla ilgili ahlaksız yayınlarını şiddetle kınıyoruz"
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"Fransız dergisinin Cumhurbaşkanımızla ilgili ahlaksız yayınlarını şiddetle kınıyoruz"

28.10.2020 08:31 | Son Güncelleme: 28.10.2020 09:05

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Fransız dergisi nefret üretim merkezi haline gelmiştir.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Fransız dergisi nefret üretim merkezi haline gelmiştir. Cumhurbaşkanımızla ilgili ahlaksız yayınlarını şiddetle kınıyoruz" dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Fransız dergisinin nefret üretim merkezi haline geldiğini vurgulayarak şunları dedi:

"Cumhurbaşkanımızla ilgili ahlaksız yayınlarını şiddetle kınıyoruz. Bu yayın anlayışı fikir özgürlüğü değil inanç düşmanlığıdır. Bu zihniyet tiksinti verici bir noktaya ulaşmıştır. Bunların inanca ve kişi haklarına karşı nefret üreten yayınları asla fikir özgürlüğü değildir. Fikir özgürlüğünü inanç düşmanlığı ile boğmaya çalışan bir barbarlıktır. Barbarlık cephesinin genişlediğini görüyoruz. Husumet cephesinin hepsiyle mücadele edecek kararlılığa sahibiz. Bu husumet cephesinin inancımıza niye saldırdıklarını, Cumhurbaşkanımıza karşı neden nefret siyaseti ürettiklerini biliyoruz. Uğruna mücadele ettiğimiz değerlere düşmanlar. Biz de bu zihniyetle mücadele etmeye kararlıyız. Cumhurbaşkanımız, tüm bu nefret cephesine karşı, mazlumlar için yol yürümeye kararlı bir şekilde devam ediyor. Nefret cephesi sahada da masada da kazanamayacak. Bunların nefret yayınları kararlılığımızı artırıyor. Cumhurbaşkanımızın dirayetli duruşu bu nefret cephesinin ikiyüzlü ahlaksızlığını masada ve sahada yenilgiye uğratmaya devam edecek. Sağduyu sahibi ve inançlara saygılı herkes Cumhurbaşkanımıza karşı yapılan bu nefret yayınını lanetlemelidir."

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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