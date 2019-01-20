AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "İnanıyorum ki 31 Mart seçimleri inşallah hem Ordu'muz için hem Samsun'umuz için hem Türkiye'nin 81 ili için, bu güzel ülkenin her bir metrekaresi için hayırlara vesile olacaktır." dedi.

Karaaslan, Başpehlivan Recep Kara Spor Salonu'nda düzenlenen "AK Parti Ordu Aday Tanıtım Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, Karadeniz coşkusunu dün Samsun'da, bugün de Ordu'da yaşadıklarını söyledi.

Samsun'da da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ağırladıklarını hatırlatan Karaaslan, şöyle konuştu:

"Hakikaten salon çok coşkuluydu. Sevgi seli Samsun'da dışarı taşmıştı ve bugün görüyorum ki Ordu'da da müthiş bir atmosfer var. İnanıyorum ki 31 Mart seçimleri inşallah hem Ordu'muz için hem Samsun'umuz için hem Türkiye'nin 81 ili için, bu güzel ülkenin her bir metrekaresi için hayırlara vesile olacaktır. Biz adını gönül belediyeciliği koyduk. Gönül belediyeciliği tabii ki halkla kurduğumuz ilişki kadar aynı zamanda bir vizyonun, bir bakış açısının şehirlerimize yansımasını da göstermektedir. Şehir, gönüle hitap eden mekanlar bütünüdür ve bugün bizler bir dünya lideri, Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile 1994 yılında İstanbul'da, İstanbul'u yeniden İstanbul haline getirdiği Recep Tayyip Erdoğan'ın eşliğinde daha sonra Türkiye'de 2001 yılında AK Parti'nin kuruluşuyla birlikte hizmet belediyeciliğine dönüştüğüne hep birlikte şahit olduk."

Gençlik kolları üyelerinin, konuşma sırasında kendisine tezahürat yapması üzerine Karaaslan, "Gençlik kollarından geçmiş bir ablanız olarak ben de sizinle gurur duyuyorum." ifadesini kullandı.

Karaaslan, 31 Mart seçimlerini bir milat kabul ettiklerini belirterek, "Ben bugün Ordu'da gördüğüm bu manzarada, daha önce Türkiye'nin dört bir tarafındaki coşkuda, bugün halkımızın AK Parti'mize göstermiş olduğu teveccühten inanıyorum ki 31 Mart seçimlerinde bu kez yeni bir tarih yazacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA