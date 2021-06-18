AK Parti'nin 81 ilde "Kadın Emeği Türkiye'nin İstikbali Buluşmaları" Karadeniz ile devam ediyor

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir başkanlığında hayata geçirilen "Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda" projesi için saha çalışmaları devam ediyor.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir başkanlığında hayata geçirilen "Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda" projesi için saha çalışmaları devam ediyor. "Kadın Emeği Türkiye'nin İstikbali" adı altında 81 ilde kadınlarla buluşmalar düzenleyen heyet, 21-22 Haziran tarihlerinde Rize ve Trabzon'da olacak.

"Kadın Emeği Türkiye'nin İstikbali" programında öncelikli hedef, temmuz ayının sonuna kadar buluşmaların 24 ilde gerçekleştirilmesi ve ardından 81 ilin tamamlanması. Kırsal kalkınmaya ve kadın emeğine yönelik gerçekleştirilen buluşmalarla iş kurmayı ve meslek edinmeyi isteyen kadınlarla bir araya gelinerek, kadınların işgücüne katılım oranlarının artırılması amaçlanıyor. Nisan ayında başlayan buluşmalar, iş kurmayı ve meslek sahibi olmayı isteyen kadınların yoğun ilgisi ve katılımıyla gerçekleştiriliyor. Proje kapsamında düzenlenen toplantılarda kadınlara KOSGEB, Tarım İl Müdürlüğü, İŞKUR, Ticaret Bakanlığı gibi kamu kurum ve kuruluşlarının kadınların üretime destek vermesi için sağladığı hibe, kredi, fon ve projeler anlatılıyor. Bunun yanı sıra ziyaret edilen ilde daha önce bu teşviklerden faydalanarak işletme ve meslek sahibi olan kadınların başarı öyküleri örnek olarak gösteriliyor. Böylelikle kadınlar arası tecrübe transferi gerçekleştirilerek özelde ilde, genelde Türkiye'de bir farkındalık oluşturulması amaçlanıyor. Proje sonucunda sağlanan destekler hakkında bilgilendirilen kadınların mevcut uygulamalardan faydalanmaları ve kırsal kalkınmanın gelişmesi bekleniyor. AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı, projeyle girişimci kadınların hem yol göstericisi hem de destekçisi oluyor.

Program teşkilat çalışmalarıyla sınırlı kalmayacak

Proje kapsamında gerçekleştirilecek olan Karadeniz ziyareti, sadece teşkilat çalışmalarıyla sınırlandırılmayacak, sahanın da nabzı tutulacak. Rize ve Trabzon programında mahalle sakinleriyle bir araya gelinecek ve kadın çalışanların yoğun olduğu işletmeler ziyaret edilecek. Kadına odaklanan sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve basınla da buluşularak, Karadenizli kadınların beklentileri ve talepleri dinlenecek. Daha sonra ev ekonomisine katkıda bulunan kadın kooperatiflerinin el emeği ürünlerini sergiledikleri stantlar ziyaret edilecek.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir ile Genel Merkez Kadın Kolları birim başkanlarından oluşan heyet, 21 Haziran'da Rize'de Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Konferans Salonu'nda meslek sahibi olmayı ve iş kurmayı düşünen kadınlarla bir araya gelecek. İki gün boyunca Karadeniz'de olacak olan heyet, 22 Haziran tarihinde ise Trabzon'da Hamamizade İhsanbey Kültür Merkezi'nde kadınlarla buluşacak. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı