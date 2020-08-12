AK Parti Milletvekili Uslu, Gömbe'yi ziyaret etti
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AK Parti Milletvekili Uslu, Gömbe'yi ziyaret etti

AK Parti Antalya Milletvekili ve TBMM Akdeniz-Parlamenter Asamblesi Komisyonu Başkanı Atay Uslu, Kaş ilçesindeki Gömbe Mahallesi'ni ziyaret etti.

AK Parti Milletvekili Uslu, Gömbe'yi ziyaret etti
12.08.2020 10:53 | Son Güncelleme: 12.08.2020 11:00

AK Parti Antalya Milletvekili ve TBMM Akdeniz-Parlamenter Asamblesi Komisyonu Başkanı Atay Uslu, Kaş ilçesindeki Gömbe Mahallesi'ni ziyaret etti.

Uslu, Gömbe Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Mahalledeki Kaş Belediyesince yaptırılan panayır alanını gezen Uslu, alanın en kısa zamanda halkın hizmetine sunulacağını belirtti.

Gömbe'nin sıcak havalarda gelinebilecek en güzel yaylalardan biri olduğunu anlatan Uslu, "Yaylalarımız ömür uzatan coğrafyalar. Yiyecekleri de doğal. Gömbe'nin kar şerbeti bu lezzetlerden bir tanesi. Gömbe güzel bir yaylamız, yazın sadece çevre ilçelerin değil, tüm Antalya'nın cazibe merkezi haline geldi. Bu cazibe merkezini güzelleştirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Uslu, Kaş ile Gömbe yolunu da yatırım programına aldıklarını ve en kısa zamanda yapımına başlanacağını kaydetti.

Kaynak: AA

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