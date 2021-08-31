AK Parti Milletvekili Hüseyin Yayman, Samandağ ilçesinde biber hasadına katıldı
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AK Parti Milletvekili Hüseyin Yayman, Samandağ ilçesinde biber hasadına katıldı

Anadolu Ajansı / Mehmet Bayrak - Haberler | Güncel

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Samandağ ilçesinde biber hasadına katıldı.

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Samandağ ilçesinde biber hasadına katıldı.

Yayman, ilçede yaygın olarak yetişen biberde hasadın sonuna yaklaşılması nedeniyle düzenlenen etkinlikte, bir tarlada biber topladı.

Yayman, yılın son hasadında çiftçinin yanında olmak istediklerini belirtti.

İlçede yetişen biberin "şifa deposu olduğunu ifade eden Yayman, şunları kaydetti:

"Samandağ biberi lezzeti ve inceliğiyle hem ilçemize hem de Hatay'a girdi sağlayan önemli ürünlerimizden bir tanesidir. Salgın süreci tarımın, üretmenin, çalışmanın önemini ortaya çıkardı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla dünyanın geleceğinin tarımda olduğu ve dünyada ne kadar önemli olduğunu keşfettik. Samandağ biberinin tanınırlık ve bilinirlik bakımından artık daha çok tanıtacağız, insanların bu biberi daha çok tüketmesini sağlayacağız."

Kaymakam Murat Kütük de Samandağ biberinin hak ettiği bilinirliliğe ve değere ulaşması için çalışacaklarını belirtti.

Çiftçi Semira Yüksek de küçük yaştan itibaren biber üretimi yaptıklarını belirterek, desteklerinden dolayı Yayman ve Kütük'e teşekkür etti.

AK Parti Milletvekili Hüseyin Yayman, Samandağ ilçesinde biber hasadına katıldı
AK Parti Milletvekili Hüseyin Yayman, Samandağ ilçesinde biber hasadına katıldı
AK Parti Milletvekili Hüseyin Yayman, Samandağ ilçesinde biber hasadına katıldı
AK Parti Milletvekili Hüseyin Yayman, Samandağ ilçesinde biber hasadına katıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Bayrak

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