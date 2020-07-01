AK Parti Milletvekili Günay'dan Sivrihisar ilçesine ziyaret AK Parti Eskişehir Milletvekilli Emine Nur Günay, Sivrihisar ilçesini ziyaret etti.

AK Parti Eskişehir Milletvekilli Emine Nur Günay, Sivrihisar ilçesini ziyaret etti.

Günay'ın iletişim ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Günay ilçede Türkiye'nin ilk uygulamalı kilim müzesi özelliğini taşıyan Sivrihisar Kilim Müzesi'ni ziyaret etti.

Nasreddin Hoca Kültür Evi'ni de gezen Günay, ziyaretçileri kültür evinde Nasreddin Hoca'nın karşılayacağını misafirlerin hem güldüreceğini hem ders alıp düşüneceğini kaydetti.

Öte yandan Uçapark Mesire Alanı'nı inceleyen Günay, daha sonra Kent Müzesi ile çok amaçlı salon olarak tasarlanan ve yapımı tamamlanmak üzere olan projeyi yerinde gördü.

Günay, Sivrihisar'ın çok önemli bir turizm potansiyeline sahip olduğunu ve pandemi sonrasında açılacak alanlarla turizm sayesinde ilçenin güçleneceğini belirtti.

Gezdiği her alanda bambaşka bir değer, bambaşka bir Sivrihisar bulduğunu vurgulayan Günay, şöyle devam etti:

"Özellikle eski askeri hastaneden dönüştürülen çok amaçlı salon ve Kent Müzesi, turizm rotamızın ilk uğrak noktası olarak çok güzel bir alan. Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü tarafından her metrekaresi günümüze uygun şekilde ve dokusu bozulmadan değerlendiren bu projeler bizleri heyecanlandırıyor. Değerli Belediye Başkanımız Hamid Yüzügüllü vizyonu ve çalışkanlığı ile bizleri ve Eskişehir'imizi onurlandırmaktadır, kendilerine teşekkürlerimizi sunuyoruz ve çalışmalarının devamını diliyoruz."

Kaynak: AA