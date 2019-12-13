AK Parti Mardin teşkilatından Kadın Şurası'na büyük katılım

13.12.2019 17:10 | Son Güncelleme: 13.12.2019 17:15

AK Parti Mardin teşkilatı, Ankara'da düzenlenen Uluslararası Yerel Yönetimlerde Kadın Şurası'na katıldı.



AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, ilçe belediye başkanları, AK Parti Mardin İl Yönetim Kurulu Üyeleri, kadın kolları ve meclis üyelerinden oluşan heyet eşliğinde, Ankara'da düzenlenen Uluslararası Yerel Yönetimlerde Kadın Şurası'na katıldı. Gerçekleştirilen toplantının uluslararası arenada yaptığı etkinin tartışılmaz boyuta ulaştığını vurgulayan AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, "Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle düzenlenen Uluslararası Yerel Yönetimlerde Kadın Şurası buluşması yerel ve ulusal anlamda kadının bizdeki önemini büyük ölçüde aktaran önemli bir organizasyondur. Toplumun temel direği olan kadınlarımızın, bunun yanında nüfuzumuza oranla büyük orana sahip olan gençlerimizin olduğunu bir kez daha irdelemiş olduk. Bu pencereden baktığımızda siyasetin özellikle bu iki kavram üstünde inşa edilmesi gerektiği konusu bizlerde daha ağır basmaktadır. Çünkü bizler üretken bir toplumun meydana gelişini üretken kadınlarımızın oluşuna borçlu olduğuna inanıyoruz. Gerçekleştirilen toplantının uluslararası arenada yaptığı etki tartışılmaz boyuta ulaşmıştır. Burada önemli bir ifadeyi vurgulamak gerekirse, bu toplantı AK Parti'nin hem kadına olan bakışı hem de kadının toplum nezdinde olması gereken asıl saygınlığının göstergesidir. Salonun tıklım tıklım dolması, 81 ilden kadın temsilcilerin salonda ki yerini alması ve hepsinin yanında farklı ülkelerden belediye başkanlarının toplantıda bulunması mozaiği çok daha anlamlı kılmıştır. Buda Sayın Cumhurbaşkanımızın ve medeniyetimizin bakış açısının göstergesidir" dedi.



Mardin'in yöresel ürünlerini tanımaktan onur duyduklarını aktaran Kılıç, şunları söyledi:



"Uluslararası Yerel Yönetimlerde Kadın Şurası nedeniyle ATO'da açmış olduğumuz standımız, toplantıya gelen yerli ve yabancı konuklarımız tarafından büyük beğeni topladı. Kadim Mardin'imizin her ilçesinden getirdiğimiz yöresel ürünlerimizi sunmanın büyük onurunu yaşadık. Birbirinden değerli başkan ve konuklarımıza Mardin'i mutlaka ziyaret etmeleri gerektiklerini ve kendilerini ağırlamaktan onur duyacağımızı ilettik. Standımızı büyük emeklerle Ankara'ya taşıyan başta belediye başkanlarımıza, yerel yönetimlerden sorumlu başkanımıza, il yönetim kurulu ve kadın kollarımıza, meclis üyelerimize ve emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum." - MARDİN

Kaynak: İHA