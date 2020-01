AK Parti Manisa Milletvekili Kıvırcık'tan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

09.01.2020 17:08 | Son Güncelleme: 09.01.2020 17:08

AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık, gazetecilerin 10 Çalışan Gazeteciler gününü yayımladığı mesajla tebrik etti.



Semra Kaplan Kıvırcık, mesajında, gazetecilerin demokrasinin vazgeçilmez unsuru olduğunu belirterek, kamuoyunun eksiksiz, tarafsız, doğru bilgilendirilmesi ve vatandaşların haber alma hakkının korunmasının hayati öneme sahip olduğunu vurguladı.

Medyanın demokrasi kültürünün gelişmesine katkı sunduğunu aktaran Kıvırcık, şunları kaydetti:

"Demokrasi kültürümüzün en önemli parçalarından biri olan medya kuruluşlarımızın bu sorumluluğun bilincinde olarak, hem demokrasimizin gelişmesine hem de birlik ve beraberliğimizin pekişmesine katkılarını sürdüreceğine olan inancımız her zaman tamdır. Bizler her zaman olduğu gibi doğru ve tarafsız habercilik yapan ve meslek etiğinden taviz vermeden çalışan basın yayın kuruluşlarımızı takdirle takip ediyoruz. Ön yargılardan uzak şekilde halkın haber alma hakkını yerine getiren, haber değeri taşıyan gelişmeleri kamuoyu ile paylaşma noktasında her zaman toplumun yanında yer alan tüm basın çalışanlarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor ve çalışmalarınızda başarılar diliyorum."

Kaynak: AA