AK Parti Malatya Milletvekillerinden ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AK Parti Malatya Milletvekillerinden ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki Açıklaması

AK Parti Malatya Milletvekillerinden ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını 'soykırım' olarak nitelemesine tepki Açıklaması
Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel

AK Parti Malatya Milletvekilleri Öznur Çalık, Bülent Tüfenkci, Hakan Kahtalı ile Ahmet Çakır, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki gösterdi.

AK Parti Malatya Milletvekilleri Öznur Çalık, Bülent Tüfenkci, Hakan Kahtalı ile Ahmet Çakır, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki gösterdi.

TBMM Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Belirlenmesi Araştırma Komisyonu Başkanı da olan Çalık, sosyal medya hesabından şunları kaydetti:

"Dünyanın en asil milletiyiz. Tarihin en alnı ak insanları olan şanlı ecdadımızla gurur duyuyoruz. Tarihimizde asla soykırım yoktur. Sözde soykırım meselesi siyasi malzemeden başka bir şey değildir. Milyonlarca masumun katili olan ABD yönetiminin iftiraları yok hükmündedir."

Bülent Tüfenkci de sosyal medya hesabında, "ABD Başkanı Biden'ın kendi tarihine ve bugününe bakmasını tavsiye ediyor, mesnetsizce yaptığı açıklamayı şiddetle reddediyoruz." ifadelerine yer verdi.

Hakan Kahtalı ise sosyal medya hesabından, şu açıklamayı yaptı:

"Tarih cümlelerle değişmez ve yazılmaz. Türkiye olarak Ermeni soykırımı safsatasını asla kabul etmiyoruz! Bizim tarihimizde soykırım arayanlar önce kendi tarihlerindeki vahşetle yüzleşsinler."

Ahmet Çakır da sosyal medya hesabında, "Kuruluşu 70 milyon Kızıldereli, 30 milyon Afrikalıya yapılan soykırımla başlayan, Kore'den Japonya'ya, Afganistan'dan Irak'a kadar milyonlarca insanın kanı ile varlığını sürdüren bir ülke ve onun seçimleri bile tartışmalı başkanı dedi diye şanlı tarihimize leke düşmez!" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

Son dakika haberleri | Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını 'soykırım' olarak nitelemesine tepki Açıklaması
Son dakika haberleri | Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki Açıklaması
Azerbaycan'dan Biden'in 'soykırım' ifadesine tepki: Tarihi hata
Azerbaycan'dan Biden'in "soykırım" ifadesine tepki: Tarihi hata
Türk Amerikan İşadamları Derneği'nden ABD Başkanı Biden'a 1915 Olayları çağrısı: Soykırım ifadesini kullanmayın
Türk Amerikan İşadamları Derneği'nden ABD Başkanı Biden'a 1915 Olayları çağrısı: Soykırım ifadesini kullanmayın
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mehmet Muş Süleyman Soylu Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Esra Erol Serdar Ortaç Yılmaz Erdoğan Farah Zeynep Abdullah
Spor Cenk Tosun Fatih Terim Ünal Karaman Rıza Çalımbay Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Rüya Tabirleri Thodex Kripto Joe Biden
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: AK Parti Malatya Milletvekillerinden ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.4.2021 22:56:05. #1.14#

title