AK Parti'li Ünal: Birileri Türkiye'yi Hedefe Koymuş Durumda

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Yeni Zelanda'da Müslümanları katleden teröristin silahının üzerine kin ve nefretini sembolize etmek için bin yıllık tarihimizi yazdığını belirterek, "Bu nefretin karşısında, bu düşmanlığın karşısında, bu ırkçılığın karşısında insanlığın yanında durarak, aramızda bir ayrılık ve gayrılık olmaması gerekiyor. Çünkü birileri Türkiye'yi hedefe koymuş durumda" dedi.

Yerel seçim çalışmalarına Kahramanmaraş'ta devam eden Mahir Ünal, sırasıyla Erenler Kültür ve Dayanışma Derneği'ni, Saçaklızade Vakfı'nı ve Tes-İş Kahramanmaraş Şubesi'ni ziyaret etti. Ünal daha sonra Ülkü Ocakları İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici ile MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan'ın da yer aldığı ziyarette Ülkü Ocakları Başkanı Hüseyin Kayış ile sohbet eden Ünal, burada yaptığı konuşmada Ülkü Ocakları'ndaki gençlerle bir araya gelmekten dolayı mutlu olduğunu belirtti. Mahir Ünal, AK Parti ve MHP'nin ortak bir davası ve derdi olduğunu söyleyerek şöyle devam etti:

"Bizlerin derdimiz ortak, davamız ortak, kavgamız ortak, mücadelemiz ortak, kıblemiz ortak. O kadar çok ortaklığımız varken bir takım siyasi görüş ayrılıklarından dolayı bizim birbirimize ayrı şeyler düşünmemiz mümkün değil. Sabah Erenler Kültür Derneği'ni ziyaret ettim, orada da aynı şeyleri söyledim. Yeni Zelanda'da ırkçı, faşist bir katil, bir terörist silahının üzerine kin ve nefretini sembolize etmek için bin yıllık tarihimizi işlemişse, bizim hepimiz kardeşiz demektir. Bu nefretin karşısında, bu düşmanlığın karşısında, bu ırkçılığın karşısında insanlığın yanında durarak, aramızda bir ayrılık ve gayrılık olmaması gerekiyor. Çünkü birileri Türkiye'yi hedefe koymuş durumda. Türkiye neden hedefte ve Türkiye'nin seçilmiş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan neden hedefte? 15 Temmuz gecesi Devlet Bahçeli bu fotoğrafı açık bir şekilde, 'Bu düşmanlığın karşısında benim yerim seçilmiş meşru hükümetin yanıdır.' dedi. Çünkü o seçilmiş meşru hükümet, bu aziz milletin seçtiği meşru hükümettir. Bu millete duyduğu saygısından, bu millete duyduğu aidiyetten, bu millete duyduğu sevdadan dolayı Devlet Bahçeli bunu söylemiştir. Yani biz Recep Tayyip Erdoğan'a saygı duyarken neden saygı duyuyoruz? Bu aziz millet onu seçtiği için biz ona saygı duyuyoruz. Ona karşı saygı duymayanlara da tepki veriyoruz, siz bu aziz milletin iradesine saygı duymuyorsunuz dediğimiz için. Mesele Recep Tayyip Erdoğan'ın şahsıyla ilgili değil, mesele Recep Tayyip Erdoğan'ın temsil ettiği makamla, temsil ettiği milletle ilgilidir. Devlet bey Recep Tayyip Erdoğan'ın yanındayım derken, Recep Tayyip Erdoğan'ın temsil ettiği değerlerin yanındayım diyor. O yüzden mesele kişisel bir mesele değil, mesele memleket meselesidir. Tarih içerisinde biz hiç diz çökmedik, biz hiç teslim olmadık. Bütün dünyayı kasıp kavuran Moğolları ilk defa biz Elbistan Ovası'nda durdurduk Sultan Baybars'la. ve hiçbir zaman, hiçbir güç önünde biz eğilmedik. Şimdi bize diyorlar ki, Mısır gibi, Suudi Arabistan gibi, Birleşik Amerika Emirlikleri gibi teslim olun, yoksa canınızı yakarız diyorlar. Teslim olun, bölgede yapmak istediğimiz düzenlemelere itaat edin, yoksa canınızı yakarız diyorlar. Irak'a karışmayın, Mısır'da darbe olduğunda sesinizi çıkarmayın, dünyanın gözü önünde bir gazeteci katledildiğinde susun diyorlar. Biz susmayız, susmayacağız. Çünkü biz sussak, tarih susmaz. Tarih sussa, hakikat susmaz. O yüzden biz susmadık, susmayacağız. Çünkü biz biliyoruz ki kader Allah'a aittir ve biz Allah'a teslim olmuş kullarız."

Mahir Ünal daha sonra Özel Halk Otobüsçüleri Odası'nı ziyaret etti.

- Kahramanmaraş

Kaynak: DHA