AK Parti'li Özkan'dan Soma'daki maden işçilerine kıdem ve ihbar tazminatı müjdesi
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AK Parti'li Özkan'dan Soma'daki maden işçilerine kıdem ve ihbar tazminatı müjdesi

AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan, İstihdama ilişkin İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifinin TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşmasıyla Soma'da 831 maden işçisinin daha alacaklarının ödeneceğini duyurdu.

AK Parti'li Özkan'dan Soma'daki maden işçilerine kıdem ve ihbar tazminatı müjdesi
24.07.2020 11:47 | Son Güncelleme: 24.07.2020 12:08

AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan, İstihdama ilişkin İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifinin TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşmasıyla Soma'da 831 maden işçisinin daha alacaklarının ödeneceğini duyurdu.

Özkan, yaptığı yazılı açıklamada, Soma'da 301 maden işçisinin hayatını kaybettiği facianın ardından birçok düzenleme yapıldığını, bölgede halen 10 binden fazla maden işçisinin üçü yeraltı ocağı, üçü de açık ocak olmak üzere maden işletmelerinde çalıştığını kaydetti.

Işıklar, Geventepe ve Atabacası Ocakları ile kazanın meydana geldiği Eynez Maden Ocağında çalışan işçilerin kıdem ve ihbar tazminatlarının ödenmesi konusunda kaza sonrası çeşitli çalışmalar yapıldığını hatırlatan Özkan, açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bununla ilgili 2015 yılında yine Meclisimizde gerçekleştirilen bir yasal düzenlemeyle bu alacakların Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu eliyle işletmeci şirketten tahsili amaçlandı. Bir miktar ödeme yapıldı ancak devamı sağlanamadı. Sonrasında işletmeci şirketle işçinin temsilcisi olan sendika arasında yapılan sözleşmeyle bir miktar daha ödeme sağlandı. Fakat işletmeci şirket, taahhütlerini yerine getirmedi. Bunun neticesinde mahkeme süreçleri yaşandı ve Eynez işletmesinde çalışan işçilerimizin kıdem ve ihbar tazminatlarından TKİ'nin de sorumlu olduğuna dair mahkeme kararları ortaya çıktı. Hazırladığımız kanun teklifiyle de bu hususun çözümü noktasında bugün önemli bir adım atıyoruz. Teklifin kabul edilmesiyle 831 işçimizin de alacakları böylelikle ödenmiş olacaktır."

Öte yandan Özkan, düzenleme dışında kalan Darkale Maden Ocağı işçilerinin mağduriyetlerinin giderilmesi için de çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Kaynak: AA

Manşet

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