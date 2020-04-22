AK Parti'li Karaaslan'dan "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" mesajı
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AK Parti'li Karaaslan'dan "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" mesajı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlyarak, "Bu tarih, milli egemenliğimizin en somut nişanesi olduğu kadar geleceğe açılan ufkumuzdur.

22.04.2020 15:10 | Son Güncelleme: 22.04.2020 15:10
AK Parti'li Karaaslan'dan

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlyarak, "Bu tarih, milli egemenliğimizin en somut nişanesi olduğu kadar geleceğe açılan ufkumuzdur." ifadesini kullandı.

Karaaslan, yaptığı yazılı açıklamada, TBMM'nin Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından açılışının 100. yılını idrak etmenin gururunu taşıdıklarını vurguladı.

Meclisin açılışının 100'üncü yılında Türk milletini TBMM'de temsil etme görevinin sorumluluğunu ve bu tarihi ana Gazi Meclis çatısı altında şahitlik etmenin tarifsiz heyecanını hissettiğine işaret eden Karaaslan, şöyle devam etti:

"Milli iradenin vücut bulduğu, bağımsızlık ve egemenliğimizin sembol günü olan 23 Nisan 1920, tarihimizde önemli bir dönüm noktasıdır. Bu tarih, milli egemenliğimizin en somut nişanesi olduğu kadar geleceğe açılan ufkumuzdur. Samsun'da ilk adımın atılmasıyla başlayan Milli Mücadele'mizin 100. yılını geçtiğimiz yıl tarihi rota üzerindeki şehirlerimiz başta olmak üzere ülkemizin dört bir tarafında gururla kutladık. Bu yıl, milli iradenin hayat bulduğu TBMM'nin, 2023'te de gelecek hedeflerimize yön veren Cumhuriyetimizin ilanının 100. yılını idrak edeceğiz. Ne mutlu bizlere ki böyle zaferlerle dolu bir tarihe, milletimize istikamet çizen bir geçmişe ve coşkusunu yaşadığımız kutlu günlere sahip bir milletiz."

Karaaslan, Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı 23 Nisan tarihini, Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk milletinin çocuklara verdiği değerin ve güvenin işareti olarak dünya çocuklarına armağan ettiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Ülkemiz 23 Nisan coşkusunu her yıl, farklı kıtalardan ve ülkelerden gelen dünya çocuklarını misafir ederek göstermiştir. Tüm insanlığı etkileyen koronavirüs sebebiyle bu yıl tüm çocuklarımız evlerinde kalarak birbirinden renkli görüntülerle ama tek yürek olarak bu heyecanı paylaşacak. Her sene büyük gururla kutladığımız TBMM'nin kuruluşunu bu yıl, küresel bir salgın halini alan koronavirüs nedeniyle planlanan şekilde idrak edemeyeceğiz. Açılışının 100. yılı dolayısıyla TBMM Genel Kurulunda '23 Nisan Özel Oturumu' gerçekleşecek. Cumhurbaşkanlığı tarafından '7 Tepenin Şehrinden 7 Kıtaya' sloganıyla düzenlenecek konser ile İstanbul'dan 7 kıtaya sesleneceğiz. TBMM Başkanımız Sayın Mustafa Şentop'un çağrısıyla 23 Nisan akşamı saatler 21.00'i gösterdiğinde evlerimizden ve balkonlarımızdan tek yürek olarak okuyacağımız İstiklal Marşı'mız ile milletçe coşkumuzu paylaşacağız. Bu vesileyle Samsunlu hemşehrilerimi bu özel günde milletimizin heyecanına ortak olmak üzere İstiklal Marşı'mızı okumaya davet ediyorum."

Cumhuriyetin kurucusu Atatürk ile tüm şehitleri ve ebediyete irtihal etmiş gazileri rahmet ve minnetle anan Karaaslan, dünya barışının teminatı tüm çocuklara huzurlu ve güven dolu bir gelecek diledi.

Kaynak: AA

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