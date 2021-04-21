AK Parti'li Bakbak, bilişim altyapısı tecrübesinin Güney Doğu Avrupa ülkeleriyle paylaşılacağını söyledi
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AK Parti'li Bakbak, bilişim altyapısı tecrübesinin Güney Doğu Avrupa ülkeleriyle paylaşılacağını söyledi

AK Parti'li Bakbak, bilişim altyapısı tecrübesinin Güney Doğu Avrupa ülkeleriyle paylaşılacağını söyledi
Anadolu Ajansı / Aynur Ekiz - Haberler | Politika

AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, Güney Doğu Avrupa İş Birliği Süreci Parlamenterler Asamblesi Adalet, İçişleri ve Güvenlik İşbirliği Komitesi Toplantısında, kağıtsız yargının Türkiye ile birlikte bölge ülkelerinde de yaygınlaştırılması konusunda görüş birliğine varıldığını...

AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, Güney Doğu Avrupa İş Birliği Süreci Parlamenterler Asamblesi Adalet, İçişleri ve Güvenlik İşbirliği Komitesi Toplantısında, kağıtsız yargının Türkiye ile birlikte bölge ülkelerinde de yaygınlaştırılması konusunda görüş birliğine varıldığını belirterek, Türkiye'nin bilişim altyapısı tecrübesinin, bölge ülkeleriyle paylaşılması konusunda mutabık kalındığını açıkladı.

Bakbak, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Güney Doğu Avrupa İş Birliği Süreci Parlamenterler Asamblesi Adalet, İçişleri ve Güvenlik İşbirliği Komitesi Toplantısında, başta pandeminin ortaya çıkardığı zorluklar ve çözüm yolları olmak üzere pek çok konuyu ele aldıklarını anlattı.

Salgın devam ederken Türkiye'nin bölge ülkelerine uzattığı dostluk elinin anlamını vurguladıklarını aktaran Bakbak, başta Güney Doğu Avrupa İş Birliği Süreci ülkeleri olmak üzere bir çok ülkeye yapılan tıbbi malzeme ve aşı yardımlarının, uluslararası ilişkiler açısından da olumlu bir ortam oluşturduğunu söyledi.

Türkiye'nin gönül coğrafyasındaki tüm ülkelerin hak ve hukukunu koruma gayretinde olduğunun altını çizen Bakbak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Güney Doğu Avrupa ülkelerine verilen desteğin devam edeceğini vurguladı.

Toplantıda, Türkiye'nin salgınla mücadele kapsamında ivme kazanan bilimsel çalışmalarından da bahsettiğini ifade eden Bakbak, "Nazal aşı projesi hayata geçirildiği zaman tüm dünya için büyük bir umut olacaktır." dedi.

Salgın döneminde yargı konusunun da toplantıda ele alındığını dile getiren Bakbak, "Pandemi döneminde yargı hizmetleri alanında çevrim içi uygulamalar ve bilişim altyapısı öne çıkmıştır. Bilgi teknolojilerinin yargı uygulamalarında yaygın biçimde kullanımı, dijital dönüşümün bir parçasıdır. Bu kapsamda kağıtsız yargının Türkiye ile birlikte bölge ülkelerinde de yaygınlaştırılması konusunda görüş birliğine varıldı. Türkiye olarak edinilen bilişim altyapısı tecrübesinin, bölge ülkeleriyle paylaşılması konusunda mutabık kalındı." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aynur Ekiz

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