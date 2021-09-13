AK Parti'li Aydemir: "15 Temmuz, 12 Eylül damarının uzantısıydı, bir daha asla olmayacak"

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, " 15 Temmuz, 12 Eylül damarının uzantısıydı, bir daha asla olmayacak." dedi.

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Erzurum'da gerçekleştirdiği ziyaretlerde gençlerin, sosyal medyayla ilgili "Kanuni düzenleme yapılsın, burası iftira zemini olmaktan çıksın." talebinde bulunduğunu anlattı.

AK Parti'li Aydemir, Meclis'in, bu dönemde mutlaka böyle bir çalışma içinde olması gerektiğini söyledi.

12 Eylül darbesinin, Türkiye'nin başına gelen zulümlerin en büyüklerinden biri olduğunu ifade eden Aydemir, "Bugün, siyasi düzlemde 12 Eylül'e o gün destek verenlerin de siyaset yaptıklarını görüyoruz. Utanmadan, sıkılmadan o gün 12 Eylül'e destek verdiklerini sanki millet bilmiyormuş gibi bugün zeytinyağı gibi suyun üzerine çıkmaya çalışanları görüyoruz. Ama millet bunların hepsini biliyor. Bugün bu neviden siyaset yapanlar, 12 Eylül'ün şeriki durumundadırlar." değerlendirmesinde bulundu.

Aydemir, 12 Eylül'ün, 1980 sonrası terörist oluşumun arkasındaki yegane unsur olduğunu belirterek, "PKK gibi bir illeti milletin başına musallat ettiler. ve onlarla beraber şerik durumda olanlar, 12 Eylül'ü arkadan destekleyenler, bugün sureti haktan görünerek, AK Parti'ye suçlama yönlendiriyor." diye konuştu.

"15 Temmuz, 12 Eylül damarının uzantısıydı, bir daha asla olmayacak." diyen Aydemir, ordunun, bundan sonra "ordu-millet el ele" şuuruyla yürüyeceğini kaydetti.