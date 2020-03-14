AK Parti'li Aksal: Yunanistan ve Avrupa Birliği insanlık suçu işliyor, yargılanmalıdır
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AK Parti'li Aksal: Yunanistan ve Avrupa Birliği insanlık suçu işliyor, yargılanmalıdır

AK Parti MKYK Üyesi ve Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Yunanistan'ın, göçmenlere insanlık dışı muamele yaptığını belirterek, "Sözde Avrupa Birliği her fırsatta Türkiye'ye insan hakları dersi veriyor.

14.03.2020 16:31 | Son Güncelleme: 14.03.2020 16:31
AK Parti'li Aksal: Yunanistan ve Avrupa Birliği insanlık suçu işliyor, yargılanmalıdır

AK Parti MKYK Üyesi ve Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Yunanistan'ın, göçmenlere insanlık dışı muamele yaptığını belirterek, "Sözde Avrupa Birliği her fırsatta Türkiye'ye insan hakları dersi veriyor. İnsan haklarından bahseden ülkelerin ne kadar vahşi, insanlara ne kadar kötü muamele ettiğini gördük. Yunanistan ve Avrupa Birliği, insanlık suçu işliyor ve bu suçtan yargılanmalı" dedi.

AK Parti MKYK Üyesi ve Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne'nin Keşan ilçesinde Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç ve partililerin katılımıyla bir basın toplantısı düzenledi. Aksal, Türkiye'nin her zaman mazlumun yanında olduğunu vurgulayarak, şöyle dedi: "Türkiye olarak biz kültürümüze, inancımıza göre mazlumlara sırtımızı dönemeyiz. Türkiye ilk günden itibaren mazlumlara kapısını açtı. Türkiye'ye resmi rakamlara göre 4 milyon mülteci geldi. Mümkün olduğunca bütün ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştık. Bu süreçte Avrupa Birliği dedi ki, 'Bu süreçte siz mültecileri ülke sınırlarında tutun, biz size her türlü desteği verelim.' 18 Mart 2016'da Avrupa Birliği ile Türkiye bir mutabakata vardı. Avrupa Birliği başka sözler de verdi. Mesela Gümrük Birliği'nin tekrar elden geçirilmesi, Türk vatandaşlarına vize serbestliği gibi. 6 milyar euro gibi de maddi bir destek sözü verdi. Uluslararası İnsan Hakları Sözleşmesi'ne göre, Mülteciler Hukuku'na göre ülkesindeki savaştan kaçan, can güvenliği olmayan insanlara kapısını kapatamaz. Bu uluslararası bir suçtur. Maalesef Avrupa Birliği, Türkiye'ye verdiği hiçbir sözü yerine getirmedi. Bu zamana kadar Avrupa Birliği'nden bize gelen para 2.7 milyar euro civarında."'BUGÜNE KADAR 150 BİN KİŞİ AVRUPA'YA GEÇTİ'Türkiye'nin yıllardır Avrupa Birliği'nin bekçiliğini yaptığını ifade eden Aksal, "Sadece 2019 yılında 127 bin mülteciyi yakalayarak, geri gönderdik. Biz artık müdahale etmiyoruz. Geçmek istiyorlarsa geçebilirler. Bugüne kadar 150 bin kişi Avrupa'ya geçti. Türkiye'nin, Yunanistan'la 204 kilometre kara sınırı var. Birçok yerden Yunanistan'a geçiş çok kolay. İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ile helikopterden yaptığımız incelemede gördük ki, Yunanistan'ın kara geçişlerini önleyecek bir tedbiri yok. Herkes Pazarkule Sınır Kapısı'na konsantre olmuş durumda. Burası kısa bir bölüm. Bunun dışında geçişler devam ediyor. Gitmek isteyen Avrupa'ya bir şekilde gidiyor" diye konuştu.'İNSANLIK SUÇU İŞLİYORLAR, YARGILANMALILAR'Fatma Aksal, Yunanistan'ın, göçmenlere insanlık dışı muamele yaptığını dile getirerek, şunları söyledi: "Gerçek mermi kullanıyor. Biber gazı çok sıradan oldu. Hepimiz biber gazına maruz kaldık. Plastik mermilere tel sarıyorlar. Sınırda traktörlerle tarım ilaçları sıkıyorlar, kaynar su döküyorlar. Sözde Avrupa Birliği her fırsatta Türkiye'ye insan hakları dersi veriyor. Yunanistan her fırsatta demokrasinin beşiği olduğunu söylüyor. İnsan haklarından bahseden ülkelerin ne kadar vahşi, insanlara ne kadar kötü muamele ettiğini gördük. Yunanistan ve Avrupa Birliği insanlık suçu işliyor ve bu suçtan yargılanmalıdır. Her platformda bunları gündeme getireceğiz."'LÜTFEN PANİK VE STOKÇULUK YAPMAYIN'

Koronavirüse karşı ülke genelinde tüm önlemlerin alındığını kaydeden Aksal, "Lütfen panik ve stokçuluk yapmayın. Ne kadar çok panik yapıyorsak fırsatçılara da fırsat doğuyor. İnsanlar koşup kolonya almasalar, kolilerle evlerine makarna almasalar hem eksiklik yaşanmaz hem de fırsatçılara gün doğmaz. Dışarıda düşman askeri yok. Kimsenin dışarı çıkmasına da engel yok" dedi.


Kaynak: DHA

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