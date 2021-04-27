AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı'dan Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki Açıklaması
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AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı'dan Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki Açıklaması

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı'dan Biden'ın 1915 olaylarını 'soykırım' olarak nitelemesine tepki Açıklaması
Anadolu Ajansı / Taner Aydın - Haberler | Güncel

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki göstererek, "ABD Başkanı önce kendi tarihlerine bakmalı." dedi.

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki göstererek, "ABD Başkanı önce kendi tarihlerine bakmalı." dedi.

Hasan Angı AK Parti Konya İl Başkanlığı'nda düzenlenen basın toplantısında, ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesini kınadı.

Angı, "Bu şanlı tarihe rağmen bunu karalamak isteyenler de eksik değil. Geçtiğimiz günlerde Türklere ve Kürtlere bu zulmü çektirmişlerdir. Şimdi de adını soykırım koydukları bir döneme götürmeye çalışıyorlar ki son derece yanlış. ABD Başkanı önce kendi tarihlerine bakmalı. Siyahilere Amerika'daki uygulamalar ortada." diye konuştu.

Türkiye'nin eski Türkiye olmadığını vurgulayan Angı, ülkenin son 2 senedir IMF masasına oturtulmaya çalışıldığını, eskisi gibi borçlarını ödeyemez hale gelmesinin istendiğini savundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Taner Aydın

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