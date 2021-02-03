AK Parti Kayseri İl Başkan Yardımcısı Bedir'den CHP Kayseri Milletvekili Arık'a tepki

AK Parti Kayseri İl Başkan Yardımcısı Ramazan Bedir, CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık'a tepki gösterdi.

Bedir, yazılı açıklamasında, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında çiftçi Ömer Dede'nin hayvanlarına su bulamadığına ilişkin iddiaların gündeme geldiğini, Kayseri Valiliğinin bu konuda kamuoyunu bilgilendirdiğini belirtti.

Konu ile ilgili iddiaların gerçeği yansıtmadığını aktaran Bedir, şunları kaydetti:

"Devletin orman arazisinde açma yapmış, muhtarla işbirliği halinde yalan beyanlı bir dilekçe ile bu alana su aboneliği almış, kaçak yapı inşa etmiş ve bu arazi hakkında kendisine işgal ve faydalanma suçlarından kamu davası açılmış bir şahsa sahip çıkmak CHP zihniyetinin ne kadar içler acısı duruma geldiğinin göstergesidir.

Kayseri Valiliği, devletin ormanını talan eden işgalci hususunda gerekli araştırmaları yaparak konu hakkında kamuoyunu bilgilendirmiştir. Buna rağmen CHP'li Çetin Arık'ın bu işgalci çiftçiyi ziyaret etmesi; HDP, PKK, DHKP-C ile işbirliği yapan, dün Gezi Parkı'nda, bugün Boğaziçi'nde terör eylemlerine sahip çıkan CHP yönetiminin Kayseri şubesi olduğunu açıkça göstermektedir. Devletin orman arazisine çöken bir işgalciyi sosyal medyada 'mağdur' olarak lanse edip algı çalışması başlatmayı alışkanlık haline getiren CHP zihniyeti artık bizi şaşırtmıyor. Sayın Arık, tarih sizleri devletin arazisini birilerine peşkeş çekmenin derdine düşen, millet düşmanları olarak anacaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan