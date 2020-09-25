AK Parti İl Başkanı Çopuroğlu'ndan Türk Dil Bayramı mesajı
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AK Parti İl Başkanı Çopuroğlu'ndan Türk Dil Bayramı mesajı

25.09.2020 16:45 | Son Güncelleme: 25.09.2020 16:45
AK Parti İl Başkanı Çopuroğlu'ndan Türk Dil Bayramı mesajı

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Türk Dil Bayramı'nın 88'inci yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Türk Dil Bayramı'nın 88'inci yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çopuroğlu, mesajında, manevi ve kültür değerlerini, millet olabilme özelliğini içinde barındıran, insanlar arasında bağ kuran dilin, anlaşmanın, paylaşmanın, birlik ve beraberliğin ulusal kimliğin şüphesiz en büyük hazinesi olduğunu belirtti.

Türkçe'yi en iyi şekilde öğrenerek kuşaktan kuşağa aktarmak gerektiğini vurgulayan Çopuroğlu, şunları kaydetti:

"Dünyanın en köklü ve en zengin dillerinden biri olan Türkçemiz, sadece bir iletişim aracı değil, aziz milletimizin, ecdadımızın, tarihimizin, milli varlığımızın ortak değeri, bizi biz yapan en önemli gücümüzdür. Ecdadımızdan kalan bu büyük mirası, Türkçemizi en iyi şekilde öğrenerek kuşaktan kuşağa aktarmak, özümüze, örfümüze, milli kültürümüze, kimliğimize sahip çıkmak, yaşatmak ve korumak bizim en büyük sorumluluğumuzdur. Böyle kıymetli bir hazinenin her zaman koruyucusu olacağız. Bu duygu ve düşüncelerle milli kimliğimizin bayramı olan bu günde bütün vatandaşlarımızın Türk Dil Bayramını kutlayarak güzel dilimiz Türkçemizin korunması ve yaygınlaşması için emek veren herkese şükranlarımı sunuyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil

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