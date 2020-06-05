AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş soruları yanıtladı Açıklaması
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş soruları yanıtladı Açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Meclis'te 3 ismin milletvekilliğinin düşürülmesi nedeniyle Meclis Başkanı Mustafa Şentop'a yönelik eleştirilerin haksız olduğunu belirterek "Çok haksız, maalesef kendisini yıpratmaya yönelik bir kampanya oluşturulmaya çalışılıyor.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş soruları yanıtladı Açıklaması
05.06.2020 16:25 | Son Güncelleme: 05.06.2020 16:25

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Meclis'te 3 ismin milletvekilliğinin düşürülmesi nedeniyle Meclis Başkanı Mustafa Şentop'a yönelik eleştirilerin haksız olduğunu belirterek "Çok haksız, maalesef kendisini yıpratmaya yönelik bir kampanya oluşturulmaya çalışılıyor. Unutmayalım Meclis Başkanımız aynı zamanda bir Anayasa profesörüdür. Milletvekillerinin lehine olabilecek her şeyi yapmıştır." dedi.

Muş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında açıklamalarının ardından soruları da yanıtladı.

Barolara yönelik düzenlemeye ilişkin bir soru üzerine Muş, buna yönelik çalışmaların devam ettiğini, AK Parti Grubu olarak bir açıklama yapana kadar barolara ilişkin düzenleme konusundaki söylemlere itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı. Muş, barolara ilişkin düzenlemeyi hazırlayarak kamuoyuna açıklayacaklarını ve Meclis Başkanlığına sunacaklarını ve milletvekillerinin katkılarının da değerlendirileceğini kaydetti.

AK Parti'li Muş, başka bir basın mensubunun, "3 ismin milletvekilliğinin düşürülmesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla gerçekleştirildiği ve bunun Meclise yönelik bir darbe girişimi olduğu" yönündeki iddiaları anımsatarak değerlendirmesini sorması üzerine bu konuda TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un açıklama yaptığını söyledi.

2016 yılının Mayıs ayında yapılan Anayasa değişikliğiyle Mecliste biriken fezlekelerin işleme alınmasının önünün açıldığını hatırlatan Muş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kesinleşen yargı kararlarından dolayı Anayasa'nın 83, 84 ve Geçici 20. maddesi gereğince bunlar Meclis'te okundular. Usulü bir işlem yerine getirilmiştir. Burada kesinleşen yargı kararlarının okunması hadisesidir. Meclis Başkanımız bahsettiğiniz çeşitli iddialara cevap vermiştir, neden beklediğini açıklamıştır. Milletvekillerinin lehine olabilecek bazı gelişmelerden dolayı beklediğini de ifade etmiştir. Meclis Başkanına yapılan bazı eleştirilerin haksız olduğunu düşünüyoruz. Çok haksız, maalesef kendisini yıpratmaya yönelik bir kampanya oluşturulmaya çalışılıyor. Unutmayalım Meclis Başkanımız aynı zamanda bir Anayasa profesörüdür. Milletvekillerinin lehine olabilecek her şeyi yapmıştır. Bunu eleştirenler 'Anayasanın ilgili amir hükümlerini uygulamayın.' Bu başka bir şey. Meclis Başkanının kararı yerindedir. Ortaya konulmuş uygulamayı AK Parti Grubu olarak destekliyoruz."

"Partiler teşkilatlarını kurarak 2023 seçimlerine girebilirler"

AK Parti Grup Başkanvekili Muş, erken seçime yönelik söylemlere ilişkin bir soruyu yanıtlarken, partisinin gündeminde erken seçimin bulunmadığını vurguladı. Seçimlerin üzerinden henüz 2 yıl geçtiğini hatırlatan Muş, "Seçimlere 3 yıl daha vardır. Buradan bütün milletimize ve kamuoyuna şunu duyurmak isteriz: Seçimler 2023 yılının Haziran ayında yapılacaktır. Öncesinde bizim seçim yapmak gibi bir gündemimiz bulunmamaktadır." diye konuştu.

Muş, Siyasi Partiler Kanunu ve seçim mevzuatına yönelik düzenleme hazırlığının sorulması üzerine, CHP'nin bu düzenlemelerle yeni kurulan partilerin seçime girmelerinin önlenmesine yönelik olduğuna ilişkin söylemleri bulunduğunu kaydetti. Partisinin böyle bir düşüncesi olmadığına işaret eden Muş, "Kanun yoluyla bir siyasi partinin seçime girmesini engellemek gibi bir düşünceye asla hakim olmadık. Bu bir hülleciliktir, hüllecilik de CHP'nin işidir. Bu kurulan partiler ya da kurulacak olan partiler, 2023 yılında yapılacak seçimlere mevcut hukukumuza göre teşkilatlarını kurmak suretiyle girebilirler." ifadelerini kullandı.

Söz konusu kanun teklifi hazırlıklarının tamamlanmasıyla kamuoyuyla paylaşacaklarını dile getiren Muş, bu konuda olmayacak şeylerin olacak gibi aktarılmasını doğru bulmadıklarını da ifade etti. Muş, "Hüllecilik bizde yoktur, biliyorsunuz Güneş Motel'den itibaren o CHP'nin klasik bir geleneğidir." sözlerini sarf etti.

"CHP kendi ilkelerinden uzak siyaset yapıyorsa bu AK Parti'nin suçu değil"

AK Parti'li Muş, AK Parti'nin CHP'ye yönelik stratejisinin sorulması üzerine, herkesin yaptığı işlerle ve ortaya koyduğu duruşla anılacağına işaret ederek "CHP kendisini nasıl konumlandıracağına, kendisi karar verecek. CHP'nin ideolojisi ve ilkeleri bellidir. Ama bugün CHP kendi ilkelerinden uzak siyaset yapıyorsa ve belli eleştirilere maruz kalıyorsa bu AK Parti'nin suçu değildir. Bu CHP'nin ortaya koyduğu siyaset anlayışının bir tezahürüdür." şeklinde konuştu.

CHP'nin seçimlerde daha fazla oy almak için gizli ittifaklara girmesini AK Parti olarak eleştirebileceklerini söyleyen Muş, "Kusura bakmayın PKK'yı terör örgütü olarak tanımayan bir siyasi parti ile iş birliği yaptığınız zaman biz buna gerekli tepkiyi koyar, kendi düşüncelerimizi ifade edebiliriz. Burada özeleştiri yapması gereken CHP'nin kendisidir." değerlendirmelerinde bulundu.

CHP'nin, Türkiye ekonomisini ve ülkenin milli birlik ve bağımsızlığını hedef alan Gezi Parkı eylemlerini "hak arama hürriyeti" olarak yansıttığını, bu olaylardan hala övünç duyduğunu belirten Muş, ana muhalefet partisinin, bu duruşu nedeniyle milletin kafasında oluşan kuşkuya katlanması gerektiğini ve söz konusu meselelere karşı net duruş gösteremeyenlerin AK Parti'den eleştiri alabileceklerini söyledi.

Başka bir soruyu yanıtlarken, İş Bankası'ndaki Atatürk hisselerine yönelik yasa teklifi hazırlığına ilişkin dedikodulara itibar edilmemesini isteyen Muş, AK Parti'nin hazırlıklarını tamamladığı kanun tekliflerini net ve açık şekilde kamuoyunun bilgisine sunduğuna dikkati çekti.

Kaynak: AA

Politika Manşet

Haberler

Bilim Kurulu'ndan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma kısıtlamasını kaldırmasına ilk yorum Haber
Bilim Kurulu'ndan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma kısıtlamasını kaldırmasına ilk yorum
2 çocuk annesi komşusuna aşık olan genç dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı Haber
2 çocuk annesi komşusuna aşık olan genç dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı
Erdoğan, sokağa çıkma kısıtlamasının neden alındığını ve hangi sebeple iptal edildiğini 2 maddeyle açıkladı Haber
Erdoğan, sokağa çıkma kısıtlamasının neden alındığını ve hangi sebeple iptal edildiğini 2 maddeyle açıkladı
İYİ Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma kısıtlamasını iptal etmesine 'Kim Milyoner Olmak İster?' repliğiyle tepki verdi Haber
İYİ Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma kısıtlamasını iptal etmesine "Kim Milyoner Olmak İster?"...
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında Bakan Akar'ın talimatıyla inceleme başlatıldı Haber
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında Bakan Akar'ın talimatıyla inceleme başlatıldı
Ankara-Sivas arasını 2 saate indirecek YHT hattı yıl sonunda hizmete açılacak Haber
Ankara-Sivas arasını 2 saate indirecek YHT hattı yıl sonunda hizmete açılacak
İntihar ettiği söylenen 17 yaşındaki genç kızın ölümünün altından 'gayrimeşru çocuk' çıktı
İntihar ettiği söylenen 17 yaşındaki genç kızın ölümünün altından "gayrimeşru çocuk" çıktı
Tekme tokat kavga ettiği kişiyi yere seren Uğur Dündar, o anları anlattı
Tekme tokat kavga ettiği kişiyi yere seren Uğur Dündar, o anları anlattı
Erdoğan, Ayasofya'nın camiye çevrilmesi için talimat verdi: Milletimiz karar vermeli
Erdoğan, Ayasofya'nın camiye çevrilmesi için talimat verdi: Milletimiz karar vermeli
Erkek arkadaşından hamile kalan vicdansız anne doğurduğu bebeğini 3'üncü kattan aşağı attı
Erkek arkadaşından hamile kalan vicdansız anne doğurduğu bebeğini 3'üncü kattan aşağı attı
Kızını, internette uygunsuz görüntüleri var diye öldürdü! Videodaki kişi başka biri çıktı
Kızını, internette uygunsuz görüntüleri var diye öldürdü! Videodaki kişi başka biri çıktı
Son dakika: Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağının uzamasıyla ilgili kapsamlı bir paket geliyor
Son dakika: Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağının uzamasıyla ilgili kapsamlı bir paket geliyor
Erdoğan'a hakaret ettiği için ifadeye çağrılan CHP Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda serbest bırakıldı
Erdoğan'a hakaret ettiği için ifadeye çağrılan CHP Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda serbest bırakıldı
Aracı kurum patronu Murat Güler ve şirketlerine borsada manipülasyon yaptığı gerekçesiyle işlem yasağı getirildi
Aracı kurum patronu Murat Güler ve şirketlerine borsada manipülasyon yaptığı gerekçesiyle işlem yasağı getirildi
Bursa'da polisi memuru Erman Özcan'ı şehit eden zanlı suç makinesi çıktı
Bursa'da polisi memuru Erman Özcan'ı şehit eden zanlı suç makinesi çıktı
İçişleri Bakanlığı paylaştı! İşte polis ile bekçilerin yetki karşılaştırması
İçişleri Bakanlığı paylaştı! İşte polis ile bekçilerin yetki karşılaştırması
Bilim Kurulu Üyesi Turan: Virüsün denizde canlı kalma ihtimali düşük
Bilim Kurulu Üyesi Turan: Virüsün denizde canlı kalma ihtimali düşük
Economist dergisi, Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesini övdü
Economist dergisi, Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesini övdü
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasını iptal etti
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasını iptal etti
Banka kredisiyle aldığı inek derede boğulunca başında hüngür hüngür ağladı
Banka kredisiyle aldığı inek derede boğulunca başında hüngür hüngür ağladı
İstanbul'daki en yaşlı ağaç 1377 yaşında
İstanbul'daki en yaşlı ağaç 1377 yaşında
Köylüler 15 yıl önce aldıkları kararın Erdoğan tarafından bilinmesini istiyor
Köylüler 15 yıl önce aldıkları kararın Erdoğan tarafından bilinmesini istiyor
15 yaşındaki kıza ve 5 kadına fuhuş yaptıran 9 şüpheli gözaltına alındı
15 yaşındaki kıza ve 5 kadına fuhuş yaptıran 9 şüpheli gözaltına alındı
7 yaşındaki Emir'i hayattan koparan kaza anı kamerada!
7 yaşındaki Emir'i hayattan koparan kaza anı kamerada!
Siirt'te PKK operasyonu nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Siirt'te PKK operasyonu nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Akşener, vekilliği düşürülen Enis Berberoğlu ile yaptığı telefon görüşmesinin detaylarını anlattı
Akşener, vekilliği düşürülen Enis Berberoğlu ile yaptığı telefon görüşmesinin detaylarını anlattı
Rusya'dan, 8 savaş uçağı gönderdiği Hafter için itiraf! Türklerin gücünü kabullendiler
Rusya'dan, 8 savaş uçağı gönderdiği Hafter için itiraf! Türklerin gücünü kabullendiler
Savunma Sanayii Başkanlığı yeni projeyi duyurdu: İnsansız hava ve kara araçlarından oluşan robotim
Savunma Sanayii Başkanlığı yeni projeyi duyurdu: İnsansız hava ve kara araçlarından oluşan robotim
İki kardeş hobi olarak başladıkları maket gemide ihracatçı oldu
İki kardeş hobi olarak başladıkları maket gemide ihracatçı oldu
Korona olduğunu bilmesine rağmen boynundaki atkıyı hastane girişine böyle astı
Korona olduğunu bilmesine rağmen boynundaki atkıyı hastane girişine böyle astı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Donald Trump Hasan Polatkan Fahrettin Altun Enis Berberoğlu
Magazin Ebru Şallı Cem Yılmaz İrem Derici Haldun Dormen
Spor Şenol Güneş Bülent Uygun İlhan Cavcav Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Daha Fazla Kaza Ankara Haziran George Floyd
Şu an buradasınız: AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş soruları yanıtladı Açıklaması - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.6.2020 16:28:54. #1.14#
title