AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın, Espiye'yi ziyaret etti
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AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın, Espiye'yi ziyaret etti

AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın, Espiye'yi ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Fikret Bıyık - Haberler | Güncel

AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın, Espiye ilçesini ziyaret etti.

AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın, Espiye ilçesini ziyaret etti.

Espiye Muhtarlar Derneği ile Espiye Şoförler ve Otomobilciler Odasını ziyaret eden Aydın, daha sonra ilçe esnafı ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Aydın, katıldığı iş yeri açılışında yaptığı konuşmada, yaklaşık 1,5 yılı aşkın süren Kovid-19 salgının ardından millete kavuşmanın ve kucaklaşmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Aydın, özellikle Türkiye'nin önünün kesilmeye çalışıldığı bir dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yol arkadaşlığı yapmanın sorumluluğunun büyüklüğünün farkında olduklarını vurguladı.

Son dönemde ülkenin dört bir yanında çıkan yangınlardan dolayı derin üzüntü duyduğunu da dile getiren Aydın, "Sahada çalışan personellerimize kolaylıklar diliyorum. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet niyaz ediyor, afete maruz kalan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." dedi.

AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın, Espiye'yi ziyaret etti
AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın, Espiye'yi ziyaret etti
AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın, Espiye'yi ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Bıyık

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