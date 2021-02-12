AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin: "Yeni anayasa gençlerin anayasası olacaktır"
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AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin: "Yeni anayasa gençlerin anayasası olacaktır"

12.02.2021 17:01 | Son Güncelleme: 12.02.2021 17:05
AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin:

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, "Yeni anayasa tüm toplumsal kesimlerin anayasası olacaktır.

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, "Yeni anayasa tüm toplumsal kesimlerin anayasası olacaktır. Yeni anayasa gençlerin anayasası olacaktır." dedi.

Şahin, Altındağ Kapalı Spor Salonu'ndaki AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları 6. Olağan Kongresinde yaptığı konuşmada, AK Parti'nin bir gençlik hareketi olduğunu söyledi.

Destekleri dolayısıyla gençlere teşekkür eden Şahin, şöyle konuştu:

"AK Parti gençlere en çok desteği veren ve gençlerin de en çok desteklediği partidir. 15 Temmuz gecesinde FETÖ'nün militanlarına karşı TBMM önünde, Genelkurmay'ın önünde, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde o hayasızca akına karşı göğsünü sizler siper ettiniz. Şimdi önümüzde çok değerli bir sınav var kardeşlerim. Nedir o? Yeni anayasadır. İnşallah demokratik, özgürlükçü, sivil ve yeni bir anayasayı da sizlerin fikirleriyle, sizlerin destekleriyle bu ülkeye kazandıracağız. Yeni anayasa tüm toplumsal kesimlerin anayasası olacaktır. Yeni anayasa gençlerin anayasası olacaktır."

AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Lütfiye Selva Çam ise gençlerin coşkusunun her daim olmasını dileyerek, AK Parti gençliğinin 15 Temmuz'da tanklara meydan okuduğunu ifade etti.

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ve Ankara Gençlik Kolları İl Başkanı Burak Yıldız da birer konuşma yaptı.

Kongreye AK Parti Ankara milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve gençlik kolları üyeleri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir

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