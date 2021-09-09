AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Haberler.com'a konuştu: Anketlerde açık ara birinciyiz

AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Haberler.com stüdyosuna konuk oldu. Olgun Kızıltepe ve Ahmet Furkan Başdemir'in gündeme ilişkin sorularına yanıt veren Kurtulmuş, son seçim anketleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, "Yapılan anketlerin tamamında AK Parti açık ara birinci partidir. Yani ikinci sırada olan CHP ile arasında çok büyük bir fark, büyük bir makas vardır. Bu da milletimizin 19 yıllık bir iktidara güvendiğinin göstergesidir" dedi.

2023'te yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi araştırma firmaları neredeyse her gün kamuoyuyla yeni bir anket sonucu paylaşırken, ortaya çıkan neticeler Türkiye'nin gündemini belirlemeye devam ediyor.

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Haberler.com stüdyosuna konuk olarak Olgun Kızıltepe ve Ahmet Furkan Başdemir'in gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş da ellerindeki son seçim anketleriyle ilgili ses getirecek değerlendirmelerde bulundu.

"AK PARTİ, TÜRKİYE'NİN TÜM BÖLGELERİNDE BİRİNCİ PARTİ OLMAYA DEVAM EDİYOR"

"AK Parti olarak son dönemde yaptırdığınız bir anket var mı?" sorusuna yanıt veren Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, "Sadece bizim yaptırdığımız anketler değil, kamuoyunda şu ana kadar yapılan anketlerin tamamında AK Parti açık ara birinci partidir. Yani ikinci sırada olan CHP ile arasında çok büyük bir fark, büyük bir makas vardır. Dolayısıyla AK Parti sadece genel olarak değil bütün yaş grupları içerisinde de birinci parti olmaya devam ediyor. Türkiye'nin tüm bölgelerinde de birinci parti olmaya devam ediyor. Şimdi bu 19 yıllık bir iktidardan sonra milletimizin AK Parti'ye güvendiğinin, AK Parti'yi iktidarın tek alternatifi olarak gördüğünün açık bir göstergesidir. Hatta eleştiren vatandaşlarımıza bile sorduğumuzda 'Şunları şunları eleştiriyorsunuz, peki kim yapsın?' dediğimizde yine 'Bunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapar, AK Parti yapar' şeklinde bir tercih belirtiyor" ifadelerini kullandı.